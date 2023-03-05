Журналистка UFC Лаура Санко надела казахский головной убор на взвешивание Шавката Рахмонова

Лаура Санко, главная фанатка Шавката Рахмонова, смотрела за его взвешиванием в казахском головном уборе тымақ.

В таком национальном головном уборе Рахмонов выходит на свои бои под эгидой американского промоушена. После взвешивания, которое показало, что казахстанец успешно уложился в лимит своего веса — 77,5 килограммов, Санко снова высказалась о своем кумире.

«Знаете, что странно. Весь Казахстан в интернете пишет, что я помешалась на нем. Да, я одержима, но его боевыми качествами», — прокомментировала Лаура взвешивание Шавката.

Источник: tengrinews.kz