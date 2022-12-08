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Журнал Time назвал Blackpink «Артистом 2022 года»
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Сегодня в 10:00

Журнал Time назвал Blackpink «Артистом 2022 года»

Американский журнал Time назвал свой выбор в номинации «Артист года». В ней победила группа Blackpink.

Blackpink — одна из самых популярных групп на данный момент. Только за последние несколько месяцев Blackpink стала первой женской k-pop-группой, возглавившей чарт Billboard 200. Все благодаря пластинке Born Pink, вышедшей в сентябре. А клип на трек Pink Venom, который впоследствии тоже вошел в альбом, поставил другой рекорд — только за первые сутки его посмотрели 86,2 миллиона раз.

Попутно с громкими командными релизами у девушек выходят не менее громкие коллаборации и сольные проекты, документалки и шоу.

Источник: srsly.ru

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