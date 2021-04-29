Журнал Time назвал 100 самых влиятельных компаний мира

Журнал Time впервые опубликовал рейтинг 100 самых влиятельных компаний. В него попали те, кто, по мнению редакции и экспертов, «помогает наметить важный путь вперед». Рейтинг состоит из пяти категорий — «Первопроходцы», «Лидеры», «Инноваторы», «Гиганты» и «Разрушители».

«Первопроходцы»:

— Медиакомпания Hello Sunshine, основанная актрисой и продюсером Риз Уизерспун

— бренд нижнего белья Savage X Fenty Рианны

— канадская фармацевтическая компания Tilray, специализирующаяся на каннабисе

— крупнейший мировой производитель альтернативного мяса Beyond Meat

— спортивное агентство Klutch Sports.

«Лидеры»: Apple и Sony; Pfizer, BioNTech и Johnson & Johnson; Nike; Twitter; Maersk; Mastercard; Volkswagen; Национальная баскетбольная ассоциация и Английская премьер-лига по футболу (АПЛ).

«Инноваторы»: биотехнологическая компания Moderna, Nintendo, Netflix, Zoom, Lego, Spotify, Epic Games, Adidas, производитель графических чипов Nvidia, TikTok, IKEA и аналитическая компания Gro Intelligence.

«Гиганты»: General Motors, Alibaba, Facebook, Disney, Google, Microsoft, Samsung, логистическая компания Fedex, Amazon, платформа обмена и торговли криптовалютой Coinbase и крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart.

«Разрушители»: Illumina, занимающаяся разработкой, производством и внедрением систем анализа генетического разнообразия и биологических функций, Tesla, Huawei, Airbnb, Clubhouse, SpaceX, OnlyFans.

Источник: incrussia.ru