Американский журнал Rolling Stone опубликовал рейтинг 100 лучших песен 2022 года. В него вошли композиции Megan Thee Stallion, Ноа Сайрус, Карли Рэй Джепсен, NewJeans и Оззи Осборна, которые можно послушать на Spotify.

Лучшей песней года редакторы издания назвали трек Titi Me Pregunto пуэрториканского рэпера Bad Bunny, который отметили за «бешеные дембоу-ритмы», «здоровое чувство юмора» и «эксцентричный поп-гений».

Также журналистам понравилась песня Бейонсе Cuff It, в которой «легкость фанка резко и волнующе контрастирует с мрачной электроникой». Лидирующую тройку замкнула песня Bad Habit Стива Лейси.

Четвертое и пятое места в рейтинге заняли соответственно Karma Тейлор Свифт и Despecha Розалии.

За ними следуют Hotel Lobby дуэта Quavo and Takeoff, Cash in Cash Out Фаррелла, Break My Soul Бейонсе, As It Was Гарри Стайлза и Jimmy Cooks Дрейка.

Кроме того, в списке издания можно найти песни FKA Twigs, корейского бенда Seventeen, Lizzo, Скай Феррейры, Ингрид Андресс, The Weeknd, Камилы Кабельо, The 1975, Florence and the Machine и Gorillaz.

Источник: daily.afisha.ru