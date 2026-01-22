Жулдыз Аманкулова об образовании в Центральной Азии и США

В нашей рубрике о ученых из Центральной Азии мы знакомимся с молодыми исследователями и узнаем об особенностях их ежедневной работы и перспективах развития и роста. В этот раз нашим героем стала Жулдыз Аманкулова. Она поделилась своим исследовательским опытом, работой в Университете Миннесоты и участием в проектах, направленных на развитие науки и образования в Центральной Азии.

Жулдыз Аманкулова, постдокторант, аффилированный профессор Университет Миннесота





О себе

Я постдокторант и директор программ в Колледже образования и развития человеческих ресурсов Университета Миннесота. Также я аффилированный профессор, что дает мне возможность преподавать и входить в состав докторского комитета.

Мой интерес к научной деятельности во многом сформировался благодаря опыту работы в Назарбаев Университете. Во-первых, значительное влияние оказали люди, с которыми мне довелось там познакомиться. Участие в создании такого амбициозного проекта, как Назарбаев Университет, и сотрудничество с профессорами со всего мира стали для меня источником вдохновения. Мы разрабатывали новые правила и процессы функционирования университета. Тесно работая с профессорами, я узнавала об их академическом пути. Страсть коллег к исследовательской деятельности сыграла ключевую роль в формировании моего интереса к науке.

Во-вторых, одной из моих обязанностей как члена администрации Назарбаев Университета было создание центра поддержки студентов. В ходе этой работы я взаимодействовала со студентами и узнала о трудностях, с которыми они сталкиваются в процессе обучения, особенно в период перехода от школы к университету. Этот опыт пробудил у меня интерес к изучению факторов, способствующих успешной академической адаптации студентов. В результате я поступила в магистратуру Школы высшего образования Назарбаев Университета и защитила диссертацию, посвященную данной теме.





Обучение в магистратуре еще больше укрепило мое стремление заниматься научной деятельностью. Мне нравилось проводить исследования, изучать теории и методологии, а также работать с профессорами и учеными. Именно в этот период я приняла одно из ключевых решений в профессиональной карьере — поступить в докторантуру Университета Миннесоты и продолжить академический путь.

В настоящее время моя деятельность сосредоточена на научных проектах и международных инициативах Колледжа образования и развития человеческих ресурсов Университета Миннесоты в Центральной Азии. В мои обязанности входит преподавание международным ученым курсов по методам исследования, введению в систему высшего образования США, академической коммуникации, публикационной деятельности и нетворкингу. Совместно с командой мы подаем заявки на международные гранты и представляем результаты наших исследований на научных конференциях. В качестве аффилированного профессора я также преподавала курс «Гендер, образование и международное развитие» для магистрантов и докторантов Университета Миннесоты.

С самого начала работы в Университете Миннесоты я поставила перед собой цель расширить партнерские связи университета с Казахстаном. Меня удивило, что на тот момент в университете обучалось менее десяти студентов из Казахстана при общем числе более 50 000 студентов. С тех пор ситуация изменилась. В рамках деятельности Колледжа образования и развития человеческих ресурсов мы создали программу приглашенных ученых, инициировали партнерства с университетами из различных регионов Казахстана и разработали программу резидентуры для профессоров колледжа. С 2022 года в рамках программы приглашенных ученых мы приняли около 40 исследователей из более чем 20 университетов Казахстана. С 2020 года также были организованы и профинансированы визиты около 30 профессоров и лидеров Университета Миннесоты в Казахстан. Кроме того, в сотрудничестве с Актюбинским региональным университетом имени К. Жубанова был открыт Международный центр развития исследовательских компетенций.

О научных исследованиях

В рамках научной деятельности я исследовала такие темы как равенство в сфере образования, интернационализация высшего образования, а также факторы, способствующие достижению целей молодежи. В докторской диссертации я изучила образовательные и карьерные стремления выпускников престижных университетов Казахстана, происходящих из сельских местностей и/или из малообеспеченных семей. Выявила факторы, которые помогают или препятствуют реализации этих стремлений. Результаты моей работы могут быть полезны учителям, родителям, администраторам, а также политикам при разработке мер поддержки молодежи.





В настоящее время моя научная деятельность развивается в трех направлениях.

1. Равенство в сфере образования в Центральной Азии.

В научных публикациях я анализировала проблемы доступа к высшему образованию для молодежи из сельских регионов Казахстана, а также трудности, с которыми сталкиваются студенты из сельских и малообеспеченных семей при достижении своих целей. Я исследовала влияние социального класса и гендера на выбор школы и на процесс перехода со школы в университет.

2. Равенство в интернационализации высшего образования.

Мы изучали опыт международных студентов в университетах США и выявили, как местные студенты способствуют их маргинализации через негласные правила при выполнении групповых проектов. Опираясь на экспертизу по теории социального капитала, я анализирую процесс формирования социального нетворка в рамках партнерства между университетами США и Казахстана. Кроме того, совместно с коллегой мы разрабатываем инновационную модель устойчивого международного партнерства в сфере высшего образования, основанную на нашем десятилетнем опыте инициирования и развития таких связей.

3. Использование креативных методологий для изучения опыта молодежи.

На основе совместного опыта создания и внедрения программы для сельской молодежи США мы изучаем роль креативных методологий в формировании отношений, доверия и эмпатии среди молодых людей с разными ценностями, идентичностью и жизненным опытом. Это направление расширяет мою теоретическую и методологическую экспертизу и укрепляет исследовательский фокус на вопросах равенства и социальной справедливости.

О науке в Казахстане

Наука в Казахстане развивается ускоренными темпами и рассматривается как одно из стратегических направлений государственной политики. Формирование и укрепление научного потенциала страны поддерживается государственными инициативами, инновационными проектами и программами.

Особую роль играют сообщества молодых ученых, такие как Ассоциация казахстанских докторантов в Северной Америке — KAPNA, Ассоциация казахстанских докторантов в Великобритании — KPAUK, Казахстанская международная ассоциация наук и технологий — QIST. Эти организации создают платформы для обмена опытом, профессионального обучения, научного сотрудничества и расширения международных контактов. Их деятельность способствует формированию нового поколения исследователей, интегрированных в глобальное научное пространство.





В то же время существует ряд вызовов. Центральной Азии не хватает развитых научных ассоциаций и региональных журналов с высоким импакт-фактором, особенно в области социальных и гуманитарных наук. Кроме того, многие ученые сталкиваются с ограниченным доступом к международным изданиям высокого уровня из-за языковых, методологических, этических и теоретических барьеров. Преодоление этих препятствий становится важным условием для дальнейшего развития отечественной науки и повышения ее конкурентоспособности на международной арене.

Мне хотелось бы видеть больше внимания к критическому и этическому использованию искусственного интеллекта в образовании. Сегодня ИИ становится неотъемлемой частью образовательного процесса и трансформирует педагогические практики. Однако при его применении важно сохранять критический взгляд и переосмысливать распространенное представление о нейтральности технологий. Необходимо разрабатывать этически выверенные стратегии интеграции ИИ в профессиональную деятельность, включая преподавание и научные исследования. Такие стратегии должны учитывать вопросы конфиденциальности данных, справедливости алгоритмов, прозрачности решений и равного доступа к образовательным ресурсам.

Кроме того, я хотела бы видеть более широкое внедрение принципов универсального дизайна обучения — Universal Design for Learning, UDL. Эта методика основана на научных данных о том, как люди учатся, и направлена на создание гибкой образовательной среды, которая учитывает разнообразие студентов. UDL помогает адаптировать преподавание так, чтобы оно было доступным и эффективным для всех — независимо от уровня подготовки, особенностей восприятия или социального контекста.

Расширение применения UDL в нашей стране могло бы способствовать формированию более инклюзивной системы образования, где каждый студент получает возможность раскрыть свой потенциал. В сочетании с ответственным использованием ИИ это позволит не только повысить качество обучения, но и сделать его более справедливым, современным и ориентированным на потребности общества.

Рекомендации для молодых ученых

Молодые ученые могут столкнуться с рядом трудностей на своем пути.

Первая трудность — критика работы. С момента публикации или презентации ваша работа начинает жить собственной жизнью, и вы не всегда можете предсказать или контролировать, как она будет воспринята и интерпретирована. Критика неизбежна: чаще всего она конструктивна и обоснована, но иногда можно услышать, что «все сделано неправильно» и работа «не имеет ценности». Среди ученых даже существует шутка про «ревьюера №2», которому всегда все не нравится. Для исследователя такие отзывы могут быть крайне болезненными. Важно дать себе время на размышления, напомнить о значимости исследования и проделанной работы, а затем обоснованно ответить на критику. Большую роль играет поддержка друзей, коллег, менторов.

Вторая трудность — объединение разных аспектов жизни с научной деятельностью. Совмещение ролей партнера или супруга, родителя, друга и исследователя — сложная задача. Научная карьера может предоставить гибкий график, но при этом трудно переключаться от работы к другим обязанностям. Мысли о дедлайнах и проектах часто сопровождают ученого даже дома.

Кроме того, в науке существует неравенство возможностей, особенно для представителей маргинализированных групп в зависимости от гендера, семейного статуса, и других факторов. Например, как мать троих маленьких детей, я сталкиваюсь с тем, что мне трудно совмещать продуктивную научную деятельность с качественным временем для семьи. Я не верю в идею «идеального баланса», но нахожусь в постоянном поиске способов лучше интегрировать разные роли в своей жизни. В этом мне помогают самодисциплина и поддержка родных, близких, и друзей. Без их помощи я бы не смогла достичь того, что имею сегодня.