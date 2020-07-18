Жизненные принципы предпринимателей из Центральной Азии, Башкирии и Татарстана

Казахстан





Честность. Стараюсь быть честным с собой, с семьей, коллективом. Этого же жду от людей в моем окружении.Справедливость. Если человек сделал больше, чем мы обговорили в начале, справедливо его больше вознаградить. Это принцип обмена с превышением, он помогает мне в жизни и в бизнесе.Для меня не существует трудностей. Я определяю их как вызов. К примеру, недавний карантин был трудной ситуацией для бизнеса. Но мы смогли приспособиться к этой реальности. В короткие сроки программисты сделали взаимодействие через онлайн-систему и IP-телефонию, и мы перевели все 150 сотрудников на удаленный режим работы. Потому что для меня коллектив — одна большая семья, и я переживаю за их здоровье.

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Гаухар Каппарова, соучредитель и СЕО компании G&G, @gg_almaty, @gg_nursultan





Постоянное развитие. Оптимистичный взгляд на жизнь.

Честность. Для меня важно всегда быть честной с собой и окружающими.

Брать ответственность за свою жизнь на себя. Не думаю о том, чего у меня нет, а стараюсь выбирать из того, что у меня есть.

Никогда не сравниваю себя с другими людьми. И не привыкла винить окружающих в том, что что-то не получилось.

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Зарина Самигуллина, собственник садового центра-питомника «Лукоморье», советник по развитию бизнеса MegaCenterManagement, @zarinakazretail





Экологичность в отношениях. Всегда стараюсь вникнуть в ситуацию оппонента, поставить себя на место другого.

Люблю решать вопросы здесь и сейчас. Я против любой бюрократии.

Действую с точки зрения «не навреди».

Не привыкла к легким деньгам, никогда не украду, не обману.

Больше отдаю. Живу по принципу: «А чем я могу быть полезна?».

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Касым Абжанов, Founder SITEK Caspian LLP





Честность, труд, долгосрочность целей и четкое понимание, что один ты ничего не достигнешь, все достигается командой. Важно быть окруженным мотивированными людьми, единомышленниками.

Не зацикливаться на краткосрочных результатах, на краткосрочной выгоде.

Хорошее планирование.

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Башкортостан









Раис Габитов, владелец PR-агентства, @raisarais





Есть такое выражение: «Честность — лучшая политика». Открытость, честность и искренность — главные принципы.

Для меня важно делать то, что нравится, что идет от сердца.

Уметь принимать, прощать и понимать ценности других людей.

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Денис Умутбаев, предприниматель, @den.umutbaev





Как мужчина, я считаю, что основными принципами должны быть честь и достоинство. В делах и в жизни придерживаюсь базовых принципов: не воровать, не обманывать, отвечать за свои слова и поступки, выполнять обещания. Это просто, но работает.

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Узбекистан





Хикмат Абдурахманов, сооснователь группы компаний HM Partners, Facebook





Важно, чтобы дело и слово шли в одном направлении. Поэтому люблю заниматься частным предпринимательством, в нем есть конкретный фокус, ты следуешь за тем, что делаешь. Есть целевая аудитория, продукт или услуга, ты предлагаешь ее клиенту и стараешься, чтобы он был доволен и счастлив от сотрудничества с тобой.

Важно чувство справедливости. Хочу, чтобы от нашего дела получали удовольствие не только учредители, но и команда. Я большой сторонник командной работы.

Люблю развитие во всех проявлениях: личное развитие, команды и общества.

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Аниса Хасанова, предприниматель, @roseinisa





Большое значение для меня имеет честность и справедливость. Но я не борец за справедливость.

Я быстро говорю, думаю, принимаю глобальные решения для себя и семьи. Для меня важна скорость. Не терплю медлительных людей. Понимаю, что у каждого свой темп, но мне всегда хочется кого-то поторопить.

Не боюсь работы. Даже если я идейный вдохновитель проекта, мне несложно прийти и убраться в офисе, помыть посуду. Это хорошо объединяет с командой, заземляет и делает нас людьми. Когда работала на стройке, для меня было нормально сесть за кран, поговорить с людьми о том, что они делают, или прийти в магазин и раскладывать товары.

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Татарстан





Ильназ Набиуллин, предприниматель, @ilnaznabiullin





Скорость. Важно, чтобы люди быстро двигались, развивались и быстро принимали решения.

Честность и справедливость. Обидно, когда кто-то несправедливо получает или не получает оценку.

Если есть трудности, сажусь и начинаю работать. Никогда еще не было трудностей, с которыми я бы не справлялся. И каждая из них делала меня сильнее.

Проблема случается не с тобой, а для тебя. Ты получаешь проблему, чтобы стать сильнее, чему-то научиться. У мироздания есть свои планы по поводу того, на что ты способен. И оно понемногу увеличивает вес снарядов, с которыми ты тренируешься по жизни. Поэтому я отношусь к трудностям положительно, переношу их легко и не знаю, что такое депрессия.

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Руслан Абдулнасыров, владелец автохолдинга «автосеть.рф», cartat.ru, @ruslan_abdulnasyrov





Главный принцип — «пахать». Чтобы был результат, нужно всегда бить в одну точку, быть сфокусированным.

Все трудности — это опыт, который мы будем нести на своих плечах, и это возможность. Если трудность не забирает здоровье, не уносит жизнь, то нужно относиться к ней как к возможности. Это позволяет легче пережить сложные времена. Не закрывать себя внутри проблемного пространства, а наоборот, раскрыть и развернуть взгляды в сторону поиска возможностей.

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Сергей Крылов, руководитель студии Stride.One





Не подводить других людей.

Не навязывать свои взгляды на отношения, жизнь, религию. Каждый живет так, как считает правильным. При этом важно не навредить окружающим.

Стараться быть честным.

Не усложнять себе жизнь лишним потреблением. Не гнаться за вещами, которых так хочет общество. Потому что эта бесконечная гонка не приносит удовольствия.

Считаю, что из любой ситуации есть выход, иногда их даже несколько, если постараться посмотреть на нее рационально, без эмоций.

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Таджикистан









Ахмадали Тоджиддинов, предприниматель, основатель и CEO креативного агентства

Monday Agency, @tojiddinoff





В жизни и работе придерживаюсь негласных норм человечности. Отец в детстве часто говорил: «Легко стать умным, этого достичь может каждый. Но быть человеком тяжело, и это не всем дано». В жизни быть материально обеспеченным или самым умным не главное, важнее быть справедливым и поступать по совести.

Трудности в жизни и работе возникают каждые пять лет. Когда мне было пять, мне пришлось выучить всю таблицу умножения, в 10 из-за переезда я впервые потерял дружбу, в 15 стал студентом и пришлось подрабатывать. В 20 столкнулся с вызовами в создании серьезных проектов. А в 25 начал понимать, что недолгосрочные проекты — это несерьезно, и пришел к созданию агентства. Сегодняшний мировой кризис диктует свои условия, но я понимаю, что это очередной вызов и мы вместе с семьей и командой справимся.

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Кыргызстан





Данияр Аманалиев, креативная экономика, соучредитель группы компаний ololo, telegram





Вера в самостоятельность, свободу, счастье, преодоление страхов и барьеров, стремление к ускорению — это ценности, на которых строится не только моя жизнь, но и бизнес. Поэтому для ololo мы сформулировали три базовые ценности: скорость, свобода, стая.

От ребят в команде мы требуем скорости. Не думаем долго. Если в голову приходит идея, идем и воплощаем. Это означает, что будут ошибки — и это нормально. Главное, чтобы люди их не повторяли.

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Эльдар Галиев, информационные технологии, CEO Growave, linkedin





В жизни нужно определить, что для тебя важнее всего. Для меня важно внести вклад в общество, в котором я нахожусь, изменить то, что мне не нравится. Считаю, что не стоит просто прогибаться и подстраиваться под систему — нужно ее менять. Этот принцип привел меня к семье, которую я создал, к друзьям, которые меня окружают, к компании, которую я построил.

Мама научила меня мечтать. Она всегда говорила, что для того, чтобы добиться чего-то невозможного, нужно сначала подумать об этом, представить, запланировать. Мечта — это двигатель. А когда мы ее описываем, она становится для нас понятной и четкой, более близкой. Мы часто строили большие, сложные планы, которые были почти недостижимы. И многие из них осуществлялись.

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Тимур Файзиев, основатель Elite House, девелопер, бизнес-коуч, @timurfayziev





Я живу по принципу: успех от слова «успевать». Для меня важны ключевые сферы, из которых состоит моя жизнь. Это вера, обучение себя и других, здоровье, семья, бизнес и карьера, путешествия, спорт, нетворкинг, благотворительность.

Знания помогают человеку быть лучшим в созидательных и стратегически важных аспектах жизни. Они помогают стать самым умным, богатым, щедрым, влиятельным человеком на планете. Во все времена жили личности, которые входили в топ людей и влияли на современность. Каждый из них был лучшим в чем-то. Кто-то лидер в области технологий или медицины, а мне нравится сфера торговли.

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