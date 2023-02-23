Жизнь в Исландии: об охране природы, поддержке экологии и повседневных привычках исландцев

Познакомились с жителями Исландии и узнали, как устроена жизнь в стране с высоким уровнем заботы об окружающей среде.









Мария Тамбовцева, 26 лет, город — Рейкьявик, графический дизайнер, @kiselmanmari

О жизни в Исландии

В Исландию я переехала летом 2022 года вместе с мужем, которому предложили здесь работу.

О поддержке экологии в Исландии

Поддержка экологии в Исландии на высоком уровне. Общество понимает, насколько это важно для благополучия планеты.

Природа Исландии тоже помогает создавать возможности для экологичного образа жизни. Например, отопление и горячее водоснабжение в домах в 90% случаев осуществляется за счет термальных источников, которых в стране великое множество.

Электричество также получают за счет геотермальной энергии. Только около 5% — за счет угля. Благодаря этому в Исландии низкие коммунальные платежи. Также в стране чистейшая питьевая вода из-под крана, что связано с наличием ледников, которые занимают большую площадь острова.

В стране поощряется использование электрокаров, обязательна сортировка мусора, лимитирован отлов рыбы с помощью получения обязательных лицензий.

Государство охраняет животных. Один из символов Исландии — птица тупик. У них большие поселения на скалах у воды, и туристам строго запрещено запускать дроны в этих районах. В магазинах используют биоразлагаемые пакеты, но обычно люди пользуются многоразовыми сумками.

Повседневные привычки жителей Исландии

В повседневной жизни большинство исландцев сортирует мусор. Около каждого дома есть баки для разных фракций: бумаги, железа, стекла, пластика. В некоторых районах даже появляются отдельные емкости для компоста. Еще один классный аспект — отсутствие мусора на природе.

Я начала сортировать мусор еще до переезда, но здесь это делать легче по причине достаточного количества баков около дома. Также стала чаще передвигаться на велосипеде. В Рейкьявике большая и удобная сеть велодорожек.

Рекомендации

Для начала я рекомендую посмотреть видео на YouTube, чтобы понять, какое влияние мы оказываем на природу и почему стоит вести более экологичный образ жизни. Затем постепенно внедрять новые привычки в жизнь. Самый простой шаг — отказаться от пакета в супермаркете.

Татьяна Торстейнссон, 43 года, город — Рейкьявик, @tanie_thorsteinsson

О жизни в Исландии

Я переехала в Рейкьявик в 2013 году. Работаю в авиаиндустрии, занимаюсь развитием и управлением глобальной дистрибьютерной сети исландского лоукостера.

Мой супруг — исландец. Мы познакомились здесь, в Рейкьявике, когда я приезжала в командировку. На момент знакомства я мало знала об Исландии. Мне казалось, что тут круглый год зима. Но из-за Гольфстрима зимы здесь довольно мягкие, но бывают сильные ветра и штормы. Летом средняя температура в районе 15 градусов и все вокруг зеленое.

О поддержке экологии в Исландии

Исландцы трепетно относятся к своей уникальной природе. С развитием туризма в стране этот вопрос встал еще острее.

За год Исландию посещает более двух миллионов туристов, что сказывается на экологии. Поэтому исландцы консервирует те природные достопримечательности, которым нужно время на восстановление, а взамен предлагают для посещения не менее интересные места.

Сортировка мусора — само собой разумеющаяся вещь в Исландии. В каждом доме есть минимум три контейнера: бумага, пластик, общие отходы. Плюс контейнеры для стекла и бутылок, которые можно сдать и получить за это деньги или просто отвезти на переработку.

Сортировка мусора — само собой разумеющаяся вещь в Исландии





Более габаритный мусор или тот, что не подходит ни под один из контейнеров, нужно отвозить на «мусорку» Sorpa. Там найдется специальный контейнер для любых отходов. Старую или ненужную одежду и обувь тоже нужно сдавать сюда или оставлять в спецконтейнерах. Часть одежды в хорошем состоянии будет продана в магазинах «Красного Креста», а деньги от продажи направлены на благотворительность.

Сокращение выбросов СО2 в окружающую среду — один из основных приоритетов. Государство поддерживает инициативы, связанные со строительством велодорожек в городах, перевод общественного транспорта на более экологичное топливо. Также здесь строят пункты электрической зарядки, увеличивают количество парковочных мест для электромобилей.

В 2022 году 65% новых зарегистрированных в Исландии автомобилей были электрические или гибриды. Это второй показатель в мире после Норвегии.

До 85% потребляемой в стране энергии приходится на возобновляемые источники. Например, подавляющее большинство домов в Исландии отапливается именно геотермальной энергией. Счета за воду и энергию в несколько раз меньше, чем в других странах Европы. В Исландии есть несколько геотермальных заводов, которые добывают горячую воду и благодаря парогенератору производят электроэнергию.

Все это возможно из-за уникальной исландской природы и наличию порядка 200 вулканов на небольшой территории острова.

Исландия — это мировой лидер в области использования геотермальной энергии.

Повседневные привычки жителей Исландии

Из самых простых и очевидных привычек исландцев: пройти пешком туда, куда можно пройти, а не использовать машину. Не всегда погодные условия этому способствуют, но такая тенденция есть.

Исландцы будут покупать воду в пластиковой бутылке только в самых критических ситуациях. В обычной жизни у них есть многоразовые бутылки для воды.

В последние несколько лет многие магазины и рестораны перешли на более экологичные упаковки для еды, которые подходят для переработки или повторного использования.

В продуктовых магазинах все больше фруктов и овощей продается «на развес», без упаковки, и местные приходят в магазин со своей многоразовой тарой или сумкой. Привычные нам пакетики все еще можно купить на кассе, но их производят из частично переработанного сырья.

У нас на работе есть список рекомендаций по уменьшению углеводородного следа в ежедневной жизни. Например, есть такие пункты: Мойте посуду в посудомойке при температуре не выше 55 градусов, стирайте при 30 градусах, используйте энергосберегающие лампы, 1-2 дня в неделю придерживайтесь питания без мяса, принимайте душ вместо ванны. Это простые вещи, которые в итоге приводят к большим результатам.

У всех современных авиакомпаний есть программы по нейтрализации углеводородного следа, который оставляет авиаперелет. При покупке авиабилета вы можете выбрать, каким образом авиакомпании нейтрализуют ваш след от перелета, например, посадив дерево. Также у многих авиакомпаний на ближайшее будущее есть инициатива перехода на более экономичное топливо SAF, которое будет наносить значительно меньше ущерба окружающей среде.

После переезда я не быстро привыкла к новым правилам. Нужно было отказаться от старых привычек и сформировать новые. Теперь я не могу представить, что может быть иначе.

Рекомендации

Изначально должен быть хотя бы минимальный интерес к теме. Без этого сложно что-то начать, особенно в среде, где подобное поведение не стало нормой. Полезно почитать, посмотреть фильмы о том, насколько мы загрязняем окружающую среду. В большинстве случаев это неочевидно, многие считают: «Я же не работаю на нефтеперерабатывающем заводе и не выбрасываю мусор из окна, значит, я и не загрязняю планету». Но это не так.

Флореску Виктория, 29 лет, город — Рейкьявик, менеджер-логист, @vikthorunn

О жизни в Исландии

Впервые посетив Исландию в 2018 году, я поняла, что хочу здесь жить. В этом же году переехала на остров.

О поддержке экологии в Исландии

Как и во всех европейских странах, в Исландии принято сортировать мусор и сдавать на переработку бутылки. Есть станция приема различного вида мусора, начиная от батареек и заканчивая стеклом и фурнитурой.

Государство не всегда поддерживает защиту экологии. Все еще продолжается строительство многоэтажек, высушивание болот и нарушение экосистем, уничтожение мест гнездования птиц.

Повседневные привычки жителей Исландии

Жители Рейкьявика, а также компании ездят на станции по сбору мусора. Доступна аренда трейлеров. Весной все массово очищают свои дворы от мусора.

Рекомендации

Единственное правило в жизни, по которому нужно жить — оставаться человеком.

Рекомендую осознанно и трепетно относиться к нашей планете.