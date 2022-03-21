Жирафы, пингвины, медузы. Куда поехать, чтобы путешествие стало незабываемым

Если вы уже посмотрели страны Европы, пару раз слетали на море, и жаждете новых эмоции и незабываемых впечатлений, смотрите наш список из 11 мест в мире, где можно не только увидеть, но и поконтактировать с самыми разными животными: от альпак до тигров.





Отель с жирафами в Кении

Уникальный эко-отель Giraffe Manor — один из самых знаковых мест Найроби. Отель принадлежит сети класса люкс The Safari Collection. Всемирное признание эко-отель получил благодаря стаду жирафов Ротшильда, находящихся под угрозой исчезновения. На территории посетители могут покормить, погладить или просто посмотреть на этих животных. Помимо этого, отель проводит экскурсии по местности.













Парк снежных обезьян в Японии





В городе Нагано есть долина, куда стоит приехать, чтобы посмотреть на одну из самых необычных достопримечательностей мира. В парке снежных обезьян можно увидеть японских макак, которые обычно живут в горах, но спускаются в термальные источники, чтобы погреться.





Заповедник панд в Китае Недалеко от города Чэнду находится заповедник, который был создан для разведения панд. На данный момент он открыт для посетителей. На территории можно наблюдать за тем, как кормят и ухаживают за пандами. Помимо этого, в заповеднике насчитывается около 120 гигантских бамбуковых медведей и 76 красных панд.

Большой Барьерный риф в Австралии

Одно из семи природных чудес — место обитания более двух тысяч различных видов кораллов, рыб, птиц и животных. Территория рифа больше, чем Великобритания и Ирландия, вместе взятые. На островах около Большего Барьерного рифа находятся роскошные отели, в которых можно поселиться. Они предоставляют туры разных типов: экстремальные, активные и спокойные.













Остров зайцев в Японии





Расположенный у побережья Японии остров Окуно — место обитания сотен зайцев, которые не боятся людей. Для обеспечения безопасности зверят на острове запрещены коты, собаки и другие виды хищников. Добраться до острова можно на пароме, а позже поселиться в местные небольшие гостиницы.





Остров свиней на Багамах





Животные буквально заполнили один из островов на побережье Багам. Поэтому получил название Pig island. Что самое интересное — свиньи на острове водоплавающие. Именно это и привлекает сюда многочисленных туристов со всего мира.





Озеро медуз в Палау













Около двух миллионов медуз проживают в одном из самых посещаемых озер в Палау. Путешественники приезжают в эту местность, чтобы поплавать в большем скоплении медуз, не боясь получить ожоги. В процессе эволюции местные медузы стали безопасными для людей. По ряду определенных причин плавать можно только в верхнем слое воды, используя ласты и маску.





Тигриный заповедник в Индии





Национальный парк «Канха» носит звание тигриного заповедника с конца 20 века. Территория парка представляет собой комбинацию чистых рек, холмов и лесов. В сафари по местности туристы могут поближе познакомиться с обитателями парка и запечатлеть их на камеру. Существует множество разных туров, так что каждый найдет для себя что-то подходящее.





Национальный парк Корковадо





Национальный парк Корковадо — главная достопримечательность полуострова Оса и лучшее место для наблюдения за дикой природой в Коста-Рике. Здесь обитает более 500 видов деревьев, 140 видов млекопитающих, 40 видов пресноводных рыб, 117 видов амфибий и около 6000 видов насекомых. До национального парка можно добраться на автобусе из Сан-Хосе.





Альпаки в Перу





Природная красота и древние сооружения — известные достопримечательности Перу. Но туристы со всего мира приезжают сюда не только для этого, а чтобы познакомиться с милыми животными: альпаками и ламами. Их Родина — высокогорные районы Анд, Южной Америки. Существуют множество туроператоров, которые проводят экскурсии по местности и в дополнение знакомят туристов с пушистыми обитателями гор.









Пингвины в Аргентине





Не обязательно ехать в Антарктику, чтобы встретить пингвинов. Аргентина предлагает возможность увидеть множество диких животных благодаря различным экосистемам и количеству национальных парков и заповедников. Лучшие регионы для наблюдения за птицами — Пунта-Томбо, остров Мартильо, национальный парк Монте-Леон.