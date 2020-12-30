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Жилой квартал Atlant — сердце левого берега, где можно купить квартиру и заселиться уже через несколько месяцев
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Сегодня в 17:50

Жилой квартал Atlant — сердце левого берега, где можно купить квартиру и заселиться уже через несколько месяцев

Еркен Ахметов, менеджер по развитию проекта

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О бульваре

Atlant — это современный жилой квартал в самом центре левого берега, который будет связывать улицу Кунаева с проспектом Сарайшик. Компания BI Group будет развивать комплекс на территории 6,8 гектара.

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На территории Atlant планируется создать современный пешеходный бульвар шириной больше 20 метров, который станет новой точкой притяжения для жителей столицы. Здесь будут гармонично сочетаться кафе и рестораны со специальными зонами для летних террас, торговые площади и магазины, места для отдыха: зоны с лавочками и, благодаря авторскому ландшафтному дизайну, уютные озелененные территории.

Также бульвар решит проблему пешей доступности для астанчан. Из-за того, что раньше здесь располагался Дипломатический городок и территория была изолирована, путь от «Казмедиа центра» до ЖК «Лазурный квартал» был витиеват.

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В плане социальной инфраструктуры этот район очень развит: рядом находится 66 школа-лицей, много частных детских садов, отель Rixos President Astana, торгово-развлекательные центры — Keruen, «Хан-Шатыр», «Сарыарка» и Asia Park.

Центральным элементом бульвара станет скульптура могучего титана Atlant высотой в 3,5 метра. Она уже готова и приветствует жителей города со стороны ул Сарайшик.


О комплексе кварталов Atlant

Atlant — это жилье бизнес-класса с широкими панорамными окнами, благодаря которым в квартирах будет много естественного света, просторные холлы и вентилируемые фасады из материалов европейского производства. Одна из отличительных черт этого проекта — эркеры, которые будут выпирать за линию фасада и создавать ощущение, что вы не стоите на своей лоджии, а парите над землей. А так как при создании квартала команда BI Group вдохновлялась произведением Айн Рэнд «Атлант расправил плечи», фасады выполнены из материалов европейского производства, а цвета фасадных панелей подобраны с особой кропотливостью.

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Ширина окон — более двух метров, но переживать о том, что из-за этого будет холодно, не нужно. Мы позаботились о будущих жильцах и рассчитали теплопотери, выставили специальные металлопластиковые оконные профили зарубежного производства, размеры стальных радиаторов подобраны так, чтобы в квартире было комфортно жить.

Мы подумали и о том, как люди будут проводить время на территории дворового участка после работы и в выходные дни. Поэтому были разработаны специальные помещения:

— фитнес-комната на первом этаже со входом со двора, где будут установлены беговые дорожки, шведская стенка и другие тренажеры. Фитнес-комната предусмотрена в первой и второй очередях

—play room — место, где время смогут проводить не только совсем маленькие дети, но и те, кто постарше. Здесь будет располагаться горка для детей и зона с настольными играми

— комната приема гостей будет располагаться на верхних этажах башен в каждой очереди, которая также будет выполнять роль зимнего сада с живыми растениями. Особенно это помещение понравится владельцам небольших квартир, которые смогут проводить важные встречи, семейные мероприятия в приятной обстановке. Для того чтобы забронировать это помещение, нужно заранее предупредить менеджера объекта. Ко всему этому прилагается шикарный вид на столицу.

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Планируется просторный двор с огромным количеством зеленых насаждений. На первой очереди предусмотрено большое футбольное поле, совмещенное с хоккейным.

Очередной плюс комплекса Atlant — вместительный паркинг в два этажа, из десяти квартир семь будут обеспечены парковочным местом.

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Безопасность — один из главных приоритетов компании BI Group, поэтому во всех проектах бизнес-класса мы предусматриваем закрытые дворы. То есть помимо жителей данного комплекса никто другой не будет иметь доступ во двор, так как он огорожен со всех сторон.

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Проект состоит из шести очередей. Сейчас ведется строительство первой и второй очереди, первая и вторая очередь будет сдана в феврале 2021 года. Ключи от своих квартир получат около 262 счастливых жителей. Еще есть восемь свободных квартир, которые можно приобрести. А на весь проект предусмотрено 1123 квартиры. Те, кто еще сомневается, могут заехать в наш шоу-рум и насладиться атмосферой комплекса Atlant. Также на данный момент ведется продажа третьей очереди, ориентировочный срок сдачи — май 2022 года.

Недвижимость в этом районе всегда востребована и не будет падать в цене, поэтому покупка квартиры в комплексе Atlant — это хорошая инвестиция.

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