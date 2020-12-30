Жилой квартал Atlant — сердце левого берега, где можно купить квартиру и заселиться уже через несколько месяцев

Еркен Ахметов, менеджер по развитию проекта





О бульваре

Atlant — это современный жилой квартал в самом центре левого берега, который будет связывать улицу Кунаева с проспектом Сарайшик. Компания BI Group будет развивать комплекс на территории 6,8 гектара.





На территории Atlant планируется создать современный пешеходный бульвар шириной больше 20 метров, который станет новой точкой притяжения для жителей столицы. Здесь будут гармонично сочетаться кафе и рестораны со специальными зонами для летних террас, торговые площади и магазины, места для отдыха: зоны с лавочками и, благодаря авторскому ландшафтному дизайну, уютные озелененные территории.

Также бульвар решит проблему пешей доступности для астанчан. Из-за того, что раньше здесь располагался Дипломатический городок и территория была изолирована, путь от «Казмедиа центра» до ЖК «Лазурный квартал» был витиеват.





В плане социальной инфраструктуры этот район очень развит: рядом находится 66 школа-лицей, много частных детских садов, отель Rixos President Astana, торгово-развлекательные центры — Keruen, «Хан-Шатыр», «Сарыарка» и Asia Park.

Центральным элементом бульвара станет скульптура могучего титана Atlant высотой в 3,5 метра. Она уже готова и приветствует жителей города со стороны ул Сарайшик.

О комплексе кварталов Atlant

Atlant — это жилье бизнес-класса с широкими панорамными окнами, благодаря которым в квартирах будет много естественного света, просторные холлы и вентилируемые фасады из материалов европейского производства. Одна из отличительных черт этого проекта — эркеры, которые будут выпирать за линию фасада и создавать ощущение, что вы не стоите на своей лоджии, а парите над землей. А так как при создании квартала команда BI Group вдохновлялась произведением Айн Рэнд «Атлант расправил плечи», фасады выполнены из материалов европейского производства, а цвета фасадных панелей подобраны с особой кропотливостью.





Ширина окон — более двух метров, но переживать о том, что из-за этого будет холодно, не нужно. Мы позаботились о будущих жильцах и рассчитали теплопотери, выставили специальные металлопластиковые оконные профили зарубежного производства, размеры стальных радиаторов подобраны так, чтобы в квартире было комфортно жить.



Мы подумали и о том, как люди будут проводить время на территории дворового участка после работы и в выходные дни. Поэтому были разработаны специальные помещения:

— фитнес-комната на первом этаже со входом со двора, где будут установлены беговые дорожки, шведская стенка и другие тренажеры. Фитнес-комната предусмотрена в первой и второй очередях

—play room — место, где время смогут проводить не только совсем маленькие дети, но и те, кто постарше. Здесь будет располагаться горка для детей и зона с настольными играми

— комната приема гостей будет располагаться на верхних этажах башен в каждой очереди, которая также будет выполнять роль зимнего сада с живыми растениями. Особенно это помещение понравится владельцам небольших квартир, которые смогут проводить важные встречи, семейные мероприятия в приятной обстановке. Для того чтобы забронировать это помещение, нужно заранее предупредить менеджера объекта. Ко всему этому прилагается шикарный вид на столицу.













Планируется просторный двор с огромным количеством зеленых насаждений. На первой очереди предусмотрено большое футбольное поле, совмещенное с хоккейным.

Очередной плюс комплекса Atlant — вместительный паркинг в два этажа, из десяти квартир семь будут обеспечены парковочным местом.





Безопасность — один из главных приоритетов компании BI Group, поэтому во всех проектах бизнес-класса мы предусматриваем закрытые дворы. То есть помимо жителей данного комплекса никто другой не будет иметь доступ во двор, так как он огорожен со всех сторон.









Проект состоит из шести очередей. Сейчас ведется строительство первой и второй очереди, первая и вторая очередь будет сдана в феврале 2021 года. Ключи от своих квартир получат около 262 счастливых жителей. Еще есть восемь свободных квартир, которые можно приобрести. А на весь проект предусмотрено 1123 квартиры. Те, кто еще сомневается, могут заехать в наш шоу-рум и насладиться атмосферой комплекса Atlant. Также на данный момент ведется продажа третьей очереди, ориентировочный срок сдачи — май 2022 года.

Недвижимость в этом районе всегда востребована и не будет падать в цене, поэтому покупка квартиры в комплексе Atlant — это хорошая инвестиция.



