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Жилой комплекс в центре столицы для тех, кто ведет здоровый образ жизни
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Сегодня в 11:50

Жилой комплекс в центре столицы для тех, кто ведет здоровый образ жизни

Корпорация Orda invest, которая строит жилую недвижимость в столице больше 14 лет, представляет новый жилой комплекс «Олимпийский», где каждый житель сможет регулярно заниматься спортом.

Проектировщики жилого комплекса «Олимпийский» создали все условия для активного образа жизни в городе. Комплекс расположен на проспекте Туран, в окружении таких спортивных площадок, как «Барыс Арена», «Алау», «Астана Арена», велотрек «Сарыарка». Также недалеко от ЖК расположен Назарбаев Университет.

На территории жилого комплекса будет круглосуточный доступ к спортивным объектам: беговые дорожки, workout-площадки, ледовый каток, поле для футбола, баскетбола и большого тенниса летом.

Спортивный дух будет сопровождать жителей и в подъездах, каждый из них посвящен отдельному виду спорта.

Блок А посвящен большому теннису. В холле будут выставлены фотографии сильнейших теннисистов. Стилистика холла обыграна в светлых тонах, где в нишах выставлен спортивный инвентарь и описана история тенниса.

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Блок В вдохновлен боксом, здесь холл будет оформлен портретами известных боксеров, а в нишах будут перчатки и форма знаменитых казахстанских спортсменов.

Блок С создан для будущих футболистов и фанатов этой игры. Здесь будут размещены фотографии футболистов, ставших легендами, а в нишах — спортивный инвентарь футболистов и история развития футбола.

Блок D — для истинных фанатов хоккея. Здесь будут стенды с историей хоккея и галерея фотографий знаменитых хоккеистов.

Для отдыха и релаксации во дворе жилого комплекса «Олимпийский» будет сооружена удобная зона для барбекю, чтобы поесть вкусный стейк, шашлыки или просто пожарить колбаски, не уезжая далеко от дома.

Главное, на территории комплекса будет собственный SPA-центр с тренажерным залом и пространством для групповых занятий.

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Как купить квартиру в ЖК «Олимпийский»:


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2. Оформить ипотеку в ЖССБ

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4. Получить выгодную рассрочку от Orda Invest.


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Узнать подробнее о ЖК «Олимпийский»

8 7172 904 904


Материал подготовлен при поддержке корпорации Orda Invest.

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