Жилой комплекс в центре столицы для тех, кто ведет здоровый образ жизни

Как купить квартиру в ЖК «Олимпийский»:

Комплекс расположен на проспекте Туран, в окружении таких спортивных площадок, как «Барыс Арена», «Алау», «Астана Арена», велотрек «Сарыарка». Также недалеко от ЖК расположен Назарбаев Университет.В холле будут выставлены фотографии сильнейших теннисистов. Стилистика холла обыграна в светлых тонах, где в нишах выставлен спортивный инвентарь и описана история тенниса.Здесь будут размещены фотографии футболистов, ставших легендами, а в нишах — спортивный инвентарь футболистов и история развития футбола.Здесь будут стенды с историей хоккея и галерея фотографий знаменитых хоккеистов.

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