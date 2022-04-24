Жибек Куламбаева выиграла пятнадцатый парный титул в карьере

Казахстанка в дуэте с россиянкой Анастасией Сухотиной победила на турнире серии ITF World Tennis Tour W15 в Шымкенте.

В решающем матче им противостояла вторая пара соревнований — россиянки Ксения Зайцева и Екатерина Маклакова.

Финальный матч продлился 1 час и 16 минут. Первый сет, несмотря на брейк в исполнении российского дуэта, завершился убедительной победой Жибек и Анастасии со счетом 6:1.



Во второй партии Зайцева и Маклакова ушли в отрыв на два очка и фаворитам пришлось совершать камбэк. Куламбаева и Сухотина восстановили равновесие по итогам восьми розыгрышей, а потом на чужой подаче вышли вперед — 5:4. Решающим стал десятый гейм, где казахстанско-российская пара на своей подаче поставила точку в партии — 6:4 и в матче.

Теперь казахстанка, но уже с другой напарницей, будет готовиться к следующему розыгрышу ITF в Шымкенте с призовым фондом в 15 000 долларов, который пройдет с 25 апреля по 1 мая.