Жибек Куламбаева выиграла 16 титул ITF в парном разряде

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева вторую неделю подряд празднует успех на турнире ITF15 Women Shymkent в парном разряде.





Неделю назад алматинка победила в дуэте с Анастасией Сухотиной из России. На этот раз напарницей стала представитель Нидерландов Джудит Виссхер.

В финале они обыграли казахстанок Жанель Рустемову и Аружан Сагандыкову — 7:6, 6:1. Тем самым, Жибек Куламбаева завоевала второй домашний титул подряд. Для нее этот успех стал 16 в парном разряде и 18 в целом в карьере.

Источник: zakon.kz



