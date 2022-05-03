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Жибек Куламбаева выиграла 16 титул ITF в парном разряде
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Вчера в 09:17

Жибек Куламбаева выиграла 16 титул ITF в парном разряде

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева вторую неделю подряд празднует успех на турнире ITF15 Women Shymkent в парном разряде.

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Неделю назад алматинка победила в дуэте с Анастасией Сухотиной из России. На этот раз напарницей стала представитель Нидерландов Джудит Виссхер.

В финале они обыграли казахстанок Жанель Рустемову и Аружан Сагандыкову — 7:6, 6:1. Тем самым, Жибек Куламбаева завоевала второй домашний титул подряд. Для нее этот успех стал 16 в парном разряде и 18 в целом в карьере.

Источник: zakon.kz

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