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Женская молодежная сборная Кыргызстана по гандболу завоевала бронзу на международном турнире
Новости Центральной Азии и мира

08.05.2025

Женская молодежная сборная Кыргызстана по гандболу завоевала бронзу на международном турнире

Сборная Кыргызстана по гандболу завоевала бронзу на международном турнире IHF Trophy — Central Asia Zone III в городе Файсалабад.

В турнире приняли участие также сборные Пакистана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

Источник: kaktus.media

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