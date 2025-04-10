Женщины-руководители. Изабелла Манучарова о своем карьерном пути в Ташкенте

Изабелла Манучарова, руководитель отдела маркетинга в девелоперской компании NRG Uzbekistan, рассказала о том, как пришла в маркетинг, с какими сложностями сталкивалась в карьере и какие навыки помогут успешно развиваться на рынке.





Изабелла Манучарова, 30 лет, город — Ташкент, руководитель отдела маркетинга в девелоперской компании NRG Uzbekistan, @ba_is_me





О себе





Я руководитель отдела маркетинга компании NRG. Мое дело — создавать стратегии, которые не просто продают продукт, а формируют сильный бренд. Я управляю командой креативных и амбициозных специалистов, разрабатываю маркетинговые кампании, анализирую рынок и всегда ищу нестандартные решения, чтобы наша компания была на шаг впереди конкурентов.





Начало пути





Я выросла там, где идеи превращаются в деньги. Ташкент — мой дом. Но настоящий маркетолог не ограничен городами. Размер города, конечно, влияет на профессиональное развитие. Чем больше людей, тем больше данных, возможностей и вызовов. Но если ты крутой, ты можешь продавать снег эскимосам даже в пустыне.

С самого начала я знала, что хочу быть топовым специалистом. Поэтому не мечтала, а строила планы.

В детстве хотела быть врачом. После окончания университета пошла в HR, но мне всегда нравился маркетинг. Судьба дала мне шанс, и я нашла дело по душе.

У меня есть диплом. Но главное образование — рынок. Университет дал мне основы. Но настоящие знания приходят, когда ты запускаешь кампанию с маленьким бюджетом и делаешь ее вирусной.

Я люблю свою работу. Для меня важно не идти за трендами, а задавать их. Важно быть не просто хорошим маркетологом, а тем, чьи кейсы изучают на конференциях. Так что у меня еще многое впереди.





Карьерные этапы









Я начинала с таких проектов, как ледовый дворец Alpomish, мебельная компания HOGO CHAIRS, выставочная площадка CAEx. Там я поняла, что маркетинг — это магия.

Мне всегда нравилась индустрия недвижимости, и я более углубленно изучила эту сферу, будучи руководителем выставки по недвижимости. На данный момент я управляю маркетингом в NRG. С этой компанией у меня случилась любовь с первого взгляда. Каждый этап — это уровень в игре, где я постоянно развиваю свои навыки.

О стереотипах и сложностях





Я сталкивалась с разными стереотипами. Главный — о том, что женщина в маркетинге должна заниматься только социальными сетями. Но сегодня женщина в маркетинге строит стратегии, которые приносят миллионы. И моя работа гораздо глубже, чем просто красивые картинки.

Основная сложность — нас часто недооценивают. Но у меня есть простой принцип: результаты громче слов. Когда ты приводишь компанию к рекордам, все вопросы исчезают.





Рекомендации





В жизни и в работе мне помогают следующие качества:

— аналитика: маркетинг без цифр — это гадание на кофейной гуще

— креатив: если идея не цепляет, она мертва

— гибкость: сегодня тренд один, завтра другой — адаптируйся или уходи

— амбиции: если ты не хочешь быть лучшим — зачем ты вообще этим занимаешься?

Если вы только начинаете свой путь:

1. Будьте дерзкими! В маркетинге выигрывают смелые.

2. Не бойтесь фейлов: каждая ошибка — это ценный инсайт.

3. Учитесь каждый день: тренды меняются, а знания — это ваше оружие.

4. Рассчитывайте на результат: идеи без цифр никому не нужны.

5. Создавайте бренд себя: если вас не знают, вас не существует.

Маркетинг — это не просто профессия, это искусство управления вниманием. И если ты владеешь этим искусством, ты управляешь миром.