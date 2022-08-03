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Жаркое лето, любимая музыка и море подарков от Coca-Cola
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Сегодня в 11:00

Жаркое лето, любимая музыка и море подарков от Coca-Cola

Лето в самом разгаре, как и традиционная летняя промо-акция компании Coca-Cola с гарантированными призами под каждой крышкой, а также возможностью выиграть путевки на концерт в «Coca-Cola Арена» в Дубаи, подписки от Яндекс Плюс, сотни тысяч сертификатов Meloman/Marwin, Яндекс-станцию с Алисой, наушники, мобильные телефоны и не только. Акция продлится до 30 сентября 2022 года.

В акции участвуют напитки «Coca-Cola Classic», «Coca-Cola Без Сахара», «Fanta Апельсин» и «Sprite Лимон-Лайм» в литровых и пол-литровых пластиковых бутылках с крышками золотистого цвета.


Александра Аккирман, менеджер по корпоративным связям и коммуникациям компании Coca-Cola в странах Центральной Азии и Кавказа

Лето в самом разгаре, в этом году оно особенно жаркое, так что охлажденные напитки и любимая музыка — лучший способ ощутить радость лета и поднять настроение. Компания Coca-Cola запустила уже ставшую традиционной летнюю промо-акцию, продолжая радовать покупателей призами и подарками. В духе рекламного слогана Coca-Cola: «Магия момента» — продолжайте ощущать магию каждого момента этим прекрасным летом, наполняя свой мир.

Участники акции имеют гарантированный шанс выиграть один из следующих призов: 33 миллиона подписок «Яндекс Плюс» или 15 000 Баллов Плюса бонусом для трат внутри сервисов «Яндекса», 650 сертификатов Meloman/Marwin номинальной стоимостью 30 000 тенге, 13 тысяч сертификатов Meloman/Marwin номинальной стоимостью 5000 тенге.

Также, еженедельно проводятся розыгрыши дополнительных призов: Яндекс станции с Алисой (всего за время акции будет разыграно 65 штук), наушники (390 штук), мобильные телефоны (130 штук).

Кроме того, все зарегистрированные участники автоматически участвуют в розыгрыше главных призов: 5 путевок для двоих на один из концертов или музыкальных фестивалей на арене «Coca-Cola Arena» в Дубаи.


Принять участие в акции может любой резидент Казахстана, достигший 14 лет. Необходимо сделать всего два шага:

1. Приобрести напиток «Coca-Cola Classic», «Coca-Cola Без Сахара», «Fanta Апельсин» или «Sprite Лимон-Лайм» в пластиковой бутылке емкостью 0,5 л или 1 литр с крышкой золотистого цвета

2. Зарегистрировать уникальный 10-значный код под крышкой на веб-сайте или через WhatsApp-бот, отправив код под крышкой на номер 8701 34502 95.

Имена выигравших призы в еженедельных розыгрышах публикуются на сайте.


Материал подготовлен при поддержке Coca-Cola.


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#лето #акция #розыгрыш #сертификат #cocacola
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