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Жансая Абдумалик завоевала титул международного гроссмейстера среди мужчин
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Сегодня в 11:09

Жансая Абдумалик завоевала титул международного гроссмейстера среди мужчин

Казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик впервые в истории Казахстана завоевала титул международного гроссмейстера среди мужчин.

Жансая получила новое звание по итогам девятого тура Гран-при Международной Шахматной Федерации (ФИДЕ) среди женщин в Гибралтаре. До этого Абдумалик была гроссмейстером среди женщин, однако после удачных выступлений ей удалось поднять рейтинг до требующихся 2500 и стать международным гроссмейстером среди мужчин. Жансая первая шахматистка в Казахстане кому удалось завоевать данный титул.

Источник: sports.kz

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#казахстан #спорт #шахматы
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