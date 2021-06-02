Жансая Абдумалик завоевала титул международного гроссмейстера среди мужчин

Казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик впервые в истории Казахстана завоевала титул международного гроссмейстера среди мужчин.

Жансая получила новое звание по итогам девятого тура Гран-при Международной Шахматной Федерации (ФИДЕ) среди женщин в Гибралтаре. До этого Абдумалик была гроссмейстером среди женщин, однако после удачных выступлений ей удалось поднять рейтинг до требующихся 2500 и стать международным гроссмейстером среди мужчин. Жансая первая шахматистка в Казахстане кому удалось завоевать данный титул.

Источник: sports.kz