Жанкош Тураров стал чемпионом мира по версии IBO в первом полусреднем весе

Казахстанский боксер Жанкош Тураров провел титульный бой на вечере бокса в Алматы и одержал победу над своим мексиканским соперником.

Жанкош Тураров сразился с мексиканцем Алехандро Менесесом за титул чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии IBO. В статусе чемпиона в этом бою был боксер из Мексики, но явным фаворитом считался казахстанец. Этот поединок был рассчитан на двенадцать раундов и завершился победой Жанкоша Турарова, его соперник отказался на старте десятого раунда.

Жанкош Тураров одержал 27 победу в профессиональной карьере и завоевал пояс чемпиона мира по версии IBO в первом полусреднем весе. Алехандро Менесес потерпел шестое поражение в профи и лишился своего титула.

Источник: inform.kz