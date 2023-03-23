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Жанкош Тураров стал чемпионом мира по версии IBO в первом полусреднем весе
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Главный

Сегодня в 11:46

Жанкош Тураров стал чемпионом мира по версии IBO в первом полусреднем весе

Казахстанский боксер Жанкош Тураров провел титульный бой на вечере бокса в Алматы и одержал победу над своим мексиканским соперником.

Жанкош Тураров сразился с мексиканцем Алехандро Менесесом за титул чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии IBO. В статусе чемпиона в этом бою был боксер из Мексики, но явным фаворитом считался казахстанец. Этот поединок был рассчитан на двенадцать раундов и завершился победой Жанкоша Турарова, его соперник отказался на старте десятого раунда.

Жанкош Тураров одержал 27 победу в профессиональной карьере и завоевал пояс чемпиона мира по версии IBO в первом полусреднем весе. Алехандро Менесес потерпел шестое поражение в профи и лишился своего титула.

Источник: inform.kz

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