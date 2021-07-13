Жалгас Жумагулов одержал первую победу в UFC





Ривера активно начал стартовую пятиминутку, пытался использовать преимущество в росте и длине ног для того, чтобы поймать соперника.





Несколько раз американцу удалось довести до цели свои удары ногами, но казахстанец не терялся, а отвечал серийными контратаками.





В один из моментов Жумагулов провел атаку после которой оппонент оказался в неудобном положении и отдал свою шею прямо в руки казахстанцу. Жалгас не мог не воспользоваться таким шансом. Поединок завершился удушающим приемом уже на третьей минуте.





Казахстанский боец наилегчайшего веса UFC Жалгас Жумагулов одержал свою первую победу в промоушене. На турнире UFC 264 в Лас-Вегасе 32-летний представитель команды Arlan MMA Pro Team оказался сильнее американца Джерома Риверы.