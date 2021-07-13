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Жалгас Жумагулов одержал первую победу в UFC
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Вчера в 10:59

Жалгас Жумагулов одержал первую победу в UFC

Казахстанский боец наилегчайшего веса UFC Жалгас Жумагулов одержал свою первую победу в промоушене. На турнире UFC 264 в Лас-Вегасе 32-летний представитель команды Arlan MMA Pro Team оказался сильнее американца Джерома Риверы.

Ривера активно начал стартовую пятиминутку, пытался использовать преимущество в росте и длине ног для того, чтобы поймать соперника.

Несколько раз американцу удалось довести до цели свои удары ногами, но казахстанец не терялся, а отвечал серийными контратаками.

В один из моментов Жумагулов провел атаку после которой оппонент оказался в неудобном положении и отдал свою шею прямо в руки казахстанцу. Жалгас не мог не воспользоваться таким шансом. Поединок завершился удушающим приемом уже на третьей минуте.

Источник: tengrinews.kz

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#победа #ufc #казахстанец #жалгасжумагулов
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