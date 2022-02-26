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Жалгас Жумагулов анонсировал свой пятый бой в UFC
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Сегодня в 10:02

Жалгас Жумагулов анонсировал свой пятый бой в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов объявил о своем следующем поединке в UFC.


4 июня он выступит в рамках турнира UFC 275 в Лас-Вегасе, где сразится против американца Джеффа Молины.

Источник: sports.kz

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