Зендея о создании фильма во время карантина и новых проектах

Зендея стала лицом обложки сентябрьского номера InStyle. Интервью с актрисой провела Патрисс Каллорс — соучредитель движения Black Lives Matter.

Зендея — это тот тип легких людей, на который вы бы хотели, чтоб были похожи все ваши друзья. Она честна и конкретна в том, что считает важным и необходимым для всех. Она оказывает влияние в мире на многих людей, в особенности на молодежь.

Зендея. Это были интересные несколько месяцев. Но я старалась оставаться не только позитивной, но и благодарной. Я благодарна за свое здоровье.

Было сложно оставаться творческим и мотивированным, потому что есть много вещей, которые могут вас расстроить. После ситуации с Джорджем Флойдом я не знала, что делать и чем могу помочь. Потому что я всего лишь актриса.





Сейчас многие учатся проявлять творческий подход в работе во время карантина. Было интересно испытать это в моем фильме «Малькольм и Мари», и я горжусь этим. У меня также много прекрасных проектов, которые я с нетерпением жду. Когда мы сможем представить их миру, я пока не знаю. Но именно сейчас пришло время внедрить еще больше инноваций и выяснить, как мы собираемся существовать в этой отрасли в этом новом мире.

Идея создания фильма пришла во время телефонного разговора с Сэмом Левинсоном — создателем сериала «Эйфория». Во время карантина мы часто разговаривали. И, в конце концов, я сказала ему: «Мне нужно заняться чем-то творческим». Мы обменивались идеями, а затем он начал писать.





Сэм обратился к Джону Дэвиду с просьбой принять участие в проекте, поэтому мы вложили свои собственные деньги в этот проект. Наша команда состояла из небольшого количества людей, в основном ребята из «Эйфории». Для нас главное — безопасность. Поэтому мы все прошли тест, просидели необходимый период на карантине и создали свой собственный маленький пузырь, позаботились, чтобы, оказавшись внутри, мы не могли уйти. Мы могли вместе тренироваться и репетировать — это было похоже на спектакль. Я сама делала прическу и макияж, одевалась в свою одежду. А снимали мы все на черно-белую пленку. Думаю, нам удалось создать что-то действительно особенное. И я благодарна за то, что мы научились делать это самостоятельно.

Так как съемки второго сезона «Эйфории» откладываются, то я скучаю по своему персонажу Ру. Она похожа на мою младшую сестру. И возвращение к этому персонажу является для меня домом. Сценарий для второго сезона уже написан, но для того, чтобы сделать его так, как мы хотим, нам нужно подождать, пока станет безопаснее.





Недавно вышел трейлер фильма «Дюна», и это невероятно. Я не была в основном актерском составе этого фильма, но даже быть маленькой частью такого удивительного проекта — это большое дело. Я люблю научную фантастику. Иногда приятно сбежать в другой мир.

Также меня недавно пригласили стать членом комиссии в составе киноакадемии «Оскар». Это случилось, когда мы работали над съемками «Малькома и Мари». Это большое дело, так что посмотрим, как все это работает.





Во время карантина я рисовала в течение недели, но быстро перегорела. Затем я купила пианино и научилась играть одну песню. Также я слушала музыку, мне нравятся несколько песен из нового альбома Chloe x Halle, Ungodly Hour. Эти дамы невероятны. Я также просмотрела много телешоу. Могла посмотреть целый сезон за день. Также я пересмотрела много анимационных фильмов и смешные подборки на YouTube о людях.