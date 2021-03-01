Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
zemfira-sia-i-lana-del-rey-8-novyh-muzykal-nyh-al-bomov
Земфира, Sia и Lana Del Rey: 8 новых музыкальных альбомов
380
/
/

27.02.2021

Земфира, Sia и Lana Del Rey: 8 новых музыкальных альбомов


For First Time — Black Country, New Road

For First Time — дебютный студийный альбом британской рок-группы Black Country, New Road, выпущенный 5 февраля 2021 года на лейбле Ninja Tune. Альбому предшествовал выпуск двух синглов: Science Fair и Track X.


Bang — Rita Ora, Imanbek

Казахстанский DJ Иманбек и британская певица Rita Ora выпустили новый мини-альбом, EP, под названием Bang. Главным треком стала песня Big, в ее записи приняли участие также французский диджей David Guetta и американский рэпер Gunna. В мини-альбоме также есть композиция с аргентинским трэп-музыкантом Khea.


«Бордерлайн» — Земфира

Это первый альбом певицы за восемь лет, который она записывала два с половиной года, ограничив на это время свою концертную деятельность. В новом диске 12 песен, некоторые из них уже выходили отдельными синглами.



Music — Sia


Певица Sia выпустила восьмой студийный альбом под названием Music — Songs From and Inspired By the Motion Picture. Новая пластинка — собрание из 14 саундтреков к одноименному фильму, который стал режиссерским дебютом Sia.



TYRON — Slowthai


Британский рэпер Тайрон Кеймон Фрэмптон, известный как Slowthai, в феврале выпустил свой второй студийный альбом Tyron. В записи композиций помогли рэперы A$AP Rocky, Skepta, Дензел Карри и Доминик Файк, а также поп-певец Джеймс Блейк.



Medicine at Midnight — Foo Fighters

Американская рок-группа Foo Fighters наконец-то представила свой десятый студийный альбом Medicine at Midnight. Музыканты планировали выпустить его еще в прошлом году, но не смогли сделать этого из-за пандемии коронавируса. В общей сложности на пластинке девять песен, в том числе сингл Shame Shame.


Chemtrails Over the Country Club — Lana Del Rey


Chemtrails Over the Country Club — седьмой студийный альбом американской певицы Lana Del Rey. Запланированная дата выхода альбома — 19 марта 2021 года.


«Свистки и бумажки» — Скриптонит


Казахстанский музыкант анонсировал выход нового альбома у себя на странице в Instagram. Поклонники ожидают выхода альбома в марте.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#музыка #новыерелизы #земфира #музыкальныеальбомы #новыетреки
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Какие концерты стоит посетить этой весной в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане
11147
Белорусские бренды, которые выбирает молодежь
6241
Где купить тренч на весну — онлайн-магазины и бренды с доставкой
3505