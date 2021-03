Земфира, Sia и Lana Del Rey: 8 новых музыкальных альбомов

For First Time — дебютный студийный альбом британской рок-группы Black Country, New Road, выпущенный 5 февраля 2021 года на лейбле Ninja Tune. Альбому предшествовал выпуск двух синглов: Science Fair и Track X.





Казахстанский DJ Иманбек и британская певица Rita Ora выпустили новый мини-альбом, EP, под названием Bang. Главным треком стала песня Big, в ее записи приняли участие также французский диджей David Guetta и американский рэпер Gunna. В мини-альбоме также есть композиция с аргентинским трэп-музыкантом Khea.





Это первый альбом певицы за восемь лет, который она записывала два с половиной года, ограничив на это время свою концертную деятельность. В новом диске 12 песен, некоторые из них уже выходили отдельными синглами.









Певица Sia выпустила восьмой студийный альбом под названием Music — Songs From and Inspired By the Motion Picture. Новая пластинка — собрание из 14 саундтреков к одноименному фильму, который стал режиссерским дебютом Sia.









TYRON — Slowthai

Британский рэпер Тайрон Кеймон Фрэмптон, известный как Slowthai, в феврале выпустил свой второй студийный альбом Tyron. В записи композиций помогли рэперы A$AP Rocky, Skepta, Дензел Карри и Доминик Файк, а также поп-певец Джеймс Блейк.









Medicine at Midnight — Foo Fighters

Американская рок-группа Foo Fighters наконец-то представила свой десятый студийный альбом Medicine at Midnight. Музыканты планировали выпустить его еще в прошлом году, но не смогли сделать этого из-за пандемии коронавируса. В общей сложности на пластинке девять песен, в том числе сингл Shame Shame.





Chemtrails Over the Country Club — Lana Del Rey





Chemtrails Over the Country Club — седьмой студийный альбом американской певицы Lana Del Rey. Запланированная дата выхода альбома — 19 марта 2021 года.





Казахстанский музыкант анонсировал выход нового альбома у себя на странице в Instagram. Поклонники ожидают выхода альбома в марте.