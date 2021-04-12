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Заведения в Алматы и Нур-Султане, где подают самые ранние завтраки
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Сегодня в 11:22

Заведения в Алматы и Нур-Султане, где подают самые ранние завтраки


Если вы просыпаетесь c первыми лучами солнца и первым делом думаете, чем бы подкрепиться, то это подборка заведений, где подают самые ранние завтраки, специально для вас.


Алматы


Big Apple coffee, @big_apple_coffee


Помимо традиционных блюд утренней трапезы, таких как каша, блины, омлет, сырники, в заведении предлагают попробовать новомодные боулы. Абсолютный хит из которых — «Голубая матча». В составе хрустящая гранола, попкорн из киноа, кокосовые чипсы и ягоды. Завтраки подают с 08:00.


Paul, @paul_kazakhstan


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Кафе-пекарня во французском стиле порадует вас на завтрак ароматной выпечкой. Для сторонников правильного питания в меню есть чиа-пудинги. Подача завтраков с 08:00.


Benedict, @benedict_almaty


Заведение начинает свою работу в 09:00. Здесь можно попробовать самые фотогеничные завтраки. Приятный бонус — то, что они еще и безумно вкусные.


Whoopiecakes, @whoopiecakes


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Кафе-кондитерская предлагает огромный выбор завтраков на любой вкус. Также является раем для сладкоежек, в ассортименте представлены вкуснейшие торты и пирожные. Заведение работает с 09:00.


Il bosco caffè, @il_bosco_caffe


Фишка данного места в том, что завтраки подаются ежедневно с 10:00 до 22:00. Поэтому, если вы не любите торопиться, можете заглянуть сюда в любое удобное время. В выходные дни на завтрак получите welcome от заведения.


Chad cafe, @chad.cafe


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Заведение открыто с 08:30. На завтрак предлагают попробовать классические сырники с маскарпоне, необычные кокосовые и с соленой карамелью.


Geronimo, @geronimo_lap


Пиццерия Geronimo открыта для посетителей с 08:00. Если вам не нравится завтракать в одиночестве, захватите друзей и закажите завтрак на компанию «Багели». Он состоит из семги, копченой говядины, авокадо, томатов, брынзы, глазуньи, свежеиспеченных бейглов и фруктов.



Нур-Султан


Whoopie Cakes, @whoopiecakes_nursultan


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Ждут вас на завтрак с 9 утра.

Замечательное место, открывшее двери в столице совсем недавно. Здесь вы можете отведать огромное количество завтраков. Плюс ко всему, в своем аккаунте ребята делятся вкусными рецептами.


Friends Cafe Astana, @friends.astana


Ждут вас на завтрак с 8 утра.

Отломить кусочек хлеба и макнуть его в желток, ммм. Нанизать на вилку индейку и жареные грибы. Съесть все и запить свежим кофе. Один из рецептов счастливого дня от кафе Friends.


Nektar, @nektar_coffeeshop


Ждут вас на завтрак с 8 утра.

Удовольствия состоят из таких деталей, как вкусный завтрак, ароматный кофе, удобная парковка и специальные приятные предложения для каждого гостя.


Galleria, @galleria_kz


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Ждут вас на завтрак с 9 утра.

Здесь подают завтраки целый день. Кафе учитывает различные кулинарные пристрастия и вкусы гостей и включает в меню как хорошо известные традиционные блюда, так и замечательные авторские завтраки от бренд-шефа Джакомо Ломбарди.


Kashka, @kashka.kz


Доставка осуществляется с 9 утра.

Идеальный завтрак — это когда не только вкусно, но еще полезно, питательно, полноценно и сбалансированно. Именно такой завтрак вы найдете в первом правильном фастфуде.


Sosedi, @sosedi.kitchen


Ждут вас на завтрак с 9 утра.

Уютное кафе, где всегда учитывают требования гостей и часто вносят различные новинки в меню. Здесь вы найдете большое количество необычных завтраков.


Monocle, @cafemonocle


Ждут вас на завтрак с 8 утра.

Говорят, что после правильного и полезного завтрака от Monocle работа идет на 30% продуктивнее и только 70% зависит от вас. Зарядитесь крутым завтраком!


Koktem, @cafekoktem


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Ждут вас на завтрак с 8 утра.

Это центральное кафе со своей цветочной лавкой. Здесь каждый найдет себе что-то по вкусу и не останется равнодушным.


Напоминаем вам, что завтрак — самый важный прием пищи и задает настроение на весь день. Поэтому по возможности не пропускайте его. Если не успели сегодня, обязательно наверстайте завтра.

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#астана #алматы #нурсултан #завтракивалматы #завтракивнурсултане
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