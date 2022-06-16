Защитите ребенка в дороге вместе с Qazaq Oil

Различные компании и бренды также не остаются в стороне. В Казахстане к 1 июня на постоянной основе запускается огромное количество акций, направленных на развитие и поддержку детского спорта, творчества и, конечно, на обеспечение безопасности детей.Один из таких проектов, направленных на обеспечение безопасности детей в автомобиле и на дороге, был реализован в национальной сети АЗС Qazaq Oil. В рамках акции больше 5000 клиентов сети со всего Казахстана смогли бесплатно получить специальный набор безопасности на дороге. Все, что для этого требовалось – просто оставить заявку на получение набора через мобильное приложение VLife, в рамках которой действует бонусная программа АЗС Qazaq Oil.Мы как компания, имеющая непосредственное отношение к автомобильному транспорту, осознаем всю ответственность и стремимся обеспечить комфортное и безопасное пребывание в автомобиле и вне его даже самых маленьких участников дорожного движения. Тем самым мы поддерживаем комплексный подход со стороны родителей и общества по обучению детей правилам поведения на дороге. Проект был приурочен к празднованию Дня защиты детей, но мы готовимся расширять и вести его на регулярной основе.Этот проект и все подобные заслуживают особого внимания, так как травматизм на дорогах несовершеннолетних лиц в Казахстане составляет больше 15% от общего количества пострадавших. В наших силах повлиять на сокращение этого показателя!

Qazaq Oil — лучший друг в дороге!



