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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Защитите ребенка в дороге вместе с Qazaq Oil
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Как выжить в городе

Сегодня в 18:00

Защитите ребенка в дороге вместе с Qazaq Oil

Совсем недавно прошел Международный день защиты детей. Это не только один из самых радостных праздников для детворы, но и напоминание взрослым о том, что дети нуждаются в их постоянной заботе и защите и что именно взрослые несут ответственность за них.

Различные компании и бренды также не остаются в стороне. В Казахстане к 1 июня на постоянной основе запускается огромное количество акций, направленных на развитие и поддержку детского спорта, творчества и, конечно, на обеспечение безопасности детей.

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Один из таких проектов, направленных на обеспечение безопасности детей в автомобиле и на дороге, был реализован в национальной сети АЗС Qazaq Oil. В рамках акции больше 5000 клиентов сети со всего Казахстана смогли бесплатно получить специальный набор безопасности на дороге. Все, что для этого требовалось – просто оставить заявку на получение набора через мобильное приложение VLife, в рамках которой действует бонусная программа АЗС Qazaq Oil.

Иван Мельниченко, операционный директор сети АЗС Qazaq Oil

Мы как компания, имеющая непосредственное отношение к автомобильному транспорту, осознаем всю ответственность и стремимся обеспечить комфортное и безопасное пребывание в автомобиле и вне его даже самых маленьких участников дорожного движения. Тем самым мы поддерживаем комплексный подход со стороны родителей и общества по обучению детей правилам поведения на дороге. Проект был приурочен к празднованию Дня защиты детей, но мы готовимся расширять и вести его на регулярной основе.

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Этот проект и все подобные заслуживают особого внимания, так как травматизм на дорогах несовершеннолетних лиц в Казахстане составляет больше 15% от общего количества пострадавших. В наших силах повлиять на сокращение этого показателя!

Qazaq Oil — лучший друг в дороге!

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.