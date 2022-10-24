Zara запустит проект по перепродаже и ремонту одежды своего бренда

Подержанную одежду бренда Zara можно будет отремонтировать, заменив пуговицы, поменяв молнии или восстановив швы. Вещи будут принимать в офлайн и онлайн-магазине Zara.

Также владельцы одежды бренда Zara смогут сдать ее на перепродажу, либо передать на благотворительность. Целью проекта компания называет стремление к экологичности и сокращение выбросов от текстильной промышленности.

Сервис по ремонту одежды уже работает в H&M и Uniqlo, собственная ресейл-платформа запущена в Levi’s и North Face.

Источник: rb.ru