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Zara запустит проект по перепродаже и ремонту одежды своего бренда
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Сегодня в 10:39

Zara запустит проект по перепродаже и ремонту одежды своего бренда

Подержанную одежду бренда Zara можно будет отремонтировать, заменив пуговицы, поменяв молнии или восстановив швы. Вещи будут принимать в офлайн и онлайн-магазине Zara.

Также владельцы одежды бренда Zara смогут сдать ее на перепродажу, либо передать на благотворительность. Целью проекта компания называет стремление к экологичности и сокращение выбросов от текстильной промышленности.

Сервис по ремонту одежды уже работает в H&M и Uniqlo, собственная ресейл-платформа запущена в Levi’s и North Face.

Источник: rb.ru

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