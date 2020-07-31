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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Запустили казахстанский агро-стартап EGIstic
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Сегодня в 10:26

Запустили казахстанский агро-стартап EGIstic

Сельское хозяйство в мире превращается из традиционной в высокотехнологичную отрасль, которая способна создать новые рынки для инновационных решений и разработок. Фермеры по всему миру ищут технологические решения, которые способны повысить эффективность в сельском хозяйстве.

Команда Egistic разработала систему обработки космических снимков, которая позволяет получать данные о плотности всходов, делать картографию посевных полей, о концентрации удобрений, уровня азота, высоту снежного покрова, влажности почвы и многом другом дистанционно, в любое время в режиме онлайн.

Egistic — это система управления хозяйством для сельхозтоваропроизводителей и комплексное решение для агрономов или владельцев агробизнеса, которое позволяет получать максимальную выгоду от земледелия при минимальных затратах.

Сервис устроен следующим образом: владелец земли регистрируется на специальной платформе, добавляет свой кадастр, а команда сервиса, при помощи спутника, определяет границы его хозяйства и моментально, в один клик, получит информацию. По полученным данным владелец поля сможет проводить анализ состояния поля и прогнозировать урожайность, проводить скаутинг и принимать эффективные решения. Базой для анализа служат снимки проекта NASA LandSat. Разработанная командой Egistic программа фильтрует изображение, чтобы получить нужные данные, и выдает их пользователю в простом и понятном формате.

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#бизнес #приложение #технологии #сельскоехозяйство
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