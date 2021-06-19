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Запущена платформа по организации продаж для стартапов на американском рынке
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Сегодня в 10:44

Запущена платформа по организации продаж для стартапов на американском рынке

Команда американского стартапа в области кибербезопасности G-71 Inc с российскими корнями, запустила проект Icansell — это платформа для стартапов, которым нужны продажи на американском рынке.

Платформа была запущена 3 июня. Icansell позволяет стартапам создать Sales Kit, то есть комплект «продающих» материалов, которые демонстрируют преимущества компании, продукции и услуг.

Сейчас платформа доступна только на английском языке, но, по словам Войнова, она будет мультиязычной. Основатель Icansell обещает адаптировать систему под особенности российского законодательства, если «будет много запросов на контракты с российскими сейлзами».

Источник: rb.ru

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