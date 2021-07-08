Зак Снайдер снимет научную фантастику для Netflix

Сюжет вдохновлен фильмами японского режиссера Акиры Куросавы и вселенной «Звездных войн» Джорджа Лукаса.





Вместе со Снайдером сценарий напишут Шей Хаттен (уже работал с режиссером над «Армией мертвецов») и Курт Джонстад (коллега Снайдера по боевику «300 спартанцев»). Актерский состав пока неизвестен. Планируется, что съемки стартуют в начале 2022 года.





Зак Снайдер стал режиссером, продюсером и соавтором сценария нового научно-фантастического фильма Rebel Moon («Мятежная луна») для Netflix.