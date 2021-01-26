Забронировать частный самолет: в России запустили первый флайтшеринг

Авиакомпания S7 запустила первый в России онлайн-сервис бронирования самолетов для личных перелетов S7 Select.

Сейчас для перелетов доступны направления по России в одну сторону или туда-обратно с вылетом из Москвы или в Москву. Позже география сервиса будет расширяться. Заявку нужно оформить не позднее, чем за пять рабочих дней до предполагаемого вылета.

Для расчета стоимости и оформления брони необходимо определиться с направлением, датой перелета, классом обслуживания и дополнительными услугами. Онлайн-калькулятор есть на сайте авиакомпании.

Для бронирования доступны обновленные лайнеры Airbus A319 Extra Edition, где в бизнес-классе могут разместиться 24 человека, в экономическом — 72. Обслуживание в полете по умолчанию соответствует регулярным рейсам S7 Airlines, персональные пожелания обсуждаемы с авиакомпанией.

Источник: rb.ru