Забота, обучение и геймификация — объявлены победители Премии HR-бренд Центральная Азия 2022

27 апреля прошло главное мероприятие года в сфере HR — X ежегодная Премия HR-бренд Центральная Азия от компании HeadHunter. В этом году за звание лучшего работодателя Центральной Азии соревновались 44 проекта из 29 казахстанских, 7 узбекистанских и 3 кыргызстанских компании.
С 2013 года HeadHunter вместе с ведущими HR-экспертами ищет и оглашает лучшие практики по работе с персоналом. Каждый год в поле зрения жюри Премии попадают проекты, призванные не только улучшить бизнес-процессы, но и сделать так, чтобы людям, которые работают в компании, было в ней комфортно, безопасно, интересно и перспективно. Финалисты и победители Премии задают тон в профессиональном сообществе, а также помогают друг другу узнавать об эффективных HR-подходах и адаптировать их для своего бизнеса.
Победители Премии HR-бренд Центральная Азия 2022 в основных номинациях:
Номинация «Регион»
Победитель 1-й степени: OOO «Unitel», ТМ Beeline
Проект: Bee Agile
Победитель 2-й степени: АО «Home Credit Bank»
Проект: Амбассадоры Home Credit Bank
Победитель 3-й степени: ТОО «Маревен Фуд Тянь-Шань»
Проект: Mareven Improvement Teams
Номинация «Страна»
Победитель 1-й степени: ТОО «Мобайл Телеком Сервис», ТМ Tele2
Проект: TELEПортация
Победитель 2-й степени: TOO «PetroRetail»
Проект: Мотивационная система. Конкурс «Лига Чемпионов»
Победитель 3-й степени: Jusan Bank
Проект: I – Manager – автоматизация HR процессов
Номинация «Мир»
Победитель 1-й степени: ТОО «КаР-Тел» с торговой маркой Beeline Казахстан
Проект: Digital Operator 1440 Talents
Победитель 2-й степени: Кондитерский Дом «Kulikov»
Проект: Values Olympics
Победитель 3-й степени: OOO «Unitel», ТМ Beeline)
Проект: Diversity in IT
Специальные номинации:
Специальная номинация от HeadHunter
Победитель: Қазақстан темір жолы
Проект: С заботой о людях
Специальная номинация от компании goFLUENT: Excellence in building a talent pool
Победитель: АО «Кселл»
Проект: «Школа цифровых талантов»
Специальная номинация от компании Lerna Corp: «Цифровизация корпоративного обучения»
Победитель: АФ АО ИП «Эфес Казахстан»
Проект: «Микрообучение для команды сбыта»
Специальная номинация от компании SmartSolutions: Smart HR
Победитель: Группа KAZ Minerals
Проект: «Проект автоматизации Advanced HR».