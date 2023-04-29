Забота, обучение и геймификация — объявлены победители Премии HR-бренд Центральная Азия 2022

27 апреля прошло главное мероприятие года в сфере HR — X ежегодная Премия HR-бренд Центральная Азия от компании HeadHunter. В этом году за звание лучшего работодателя Центральной Азии соревновались 44 проекта из 29 казахстанских, 7 узбекистанских и 3 кыргызстанских компании.

С 2013 года HeadHunter вместе с ведущими HR-экспертами ищет и оглашает лучшие практики по работе с персоналом. Каждый год в поле зрения жюри Премии попадают проекты, призванные не только улучшить бизнес-процессы, но и сделать так, чтобы людям, которые работают в компании, было в ней комфортно, безопасно, интересно и перспективно. Финалисты и победители Премии задают тон в профессиональном сообществе, а также помогают друг другу узнавать об эффективных HR-подходах и адаптировать их для своего бизнеса.

Победители Премии HR-бренд Центральная Азия 2022 в основных номинациях:

Номинация «Регион»

Победитель 1-й степени: OOO «Unitel», ТМ Beeline

Проект: Bee Agile

Победитель 2-й степени: АО «Home Credit Bank»

Проект: Амбассадоры Home Credit Bank

Победитель 3-й степени: ТОО «Маревен Фуд Тянь-Шань»

Проект: Mareven Improvement Teams

Номинация «Страна»

Победитель 1-й степени: ТОО «Мобайл Телеком Сервис», ТМ Tele2

Проект: TELEПортация

Победитель 2-й степени: TOO «PetroRetail»

Проект: Мотивационная система. Конкурс «Лига Чемпионов»

Победитель 3-й степени: Jusan Bank

Проект: I – Manager – автоматизация HR процессов

Номинация «Мир»

Победитель 1-й степени: ТОО «КаР-Тел» с торговой маркой Beeline Казахстан

Проект: Digital Operator 1440 Talents

Победитель 2-й степени: Кондитерский Дом «Kulikov»

Проект: Values Olympics

Победитель 3-й степени: OOO «Unitel», ТМ Beeline)

Проект: Diversity in IT

Специальные номинации:

Специальная номинация от HeadHunter

Победитель: Қазақстан темір жолы

Проект: С заботой о людях

Специальная номинация от компании goFLUENT: Excellence in building a talent pool

Победитель: АО «Кселл»

Проект: «Школа цифровых талантов»

Специальная номинация от компании Lerna Corp: «Цифровизация корпоративного обучения»

Победитель: АФ АО ИП «Эфес Казахстан»

Проект: «Микрообучение для команды сбыта»

Специальная номинация от компании SmartSolutions: Smart HR

Победитель: Группа KAZ Minerals

Проект: «Проект автоматизации Advanced HR».