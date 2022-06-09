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За что жители Бишкека любят Кондитерский дом «Куликовский» и как бренд стал популярен за пределами Кыргызстана
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Сегодня в 11:45

За что жители Бишкека любят Кондитерский дом «Куликовский» и как бренд стал популярен за пределами Кыргызстана

Мы поговорили с Екатериной Франк, руководителем контент-отдела Кондитерского дома «Куликовский», об истории бренда и секрете его популярности в Кыргызстане.


Екатерина Франк, город — Бишкек, руководитель контент-отдела, @franchulya

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Как все началось

Кондитерский дом «Куликовский» был создан в 1991 году семейной парой Олегом и Ильвиной Куликовыми. Все начиналось с маленькой домашней кондитерской. Спустя 30 лет компания стала крупнейшим локальным производителем кондитерской продукции в Кыргызстане. В прошлом году мы даже сняли документальный фильм про историю компании.



О компании

Мы активно развиваем сеть фирменных магазинов, где можно найти весь ассортимент нашей продукции. У бренда уже около 100 точек в трех странах: Кыргызстан, Казахстан и Россия. В городе Бишкек работает 28 магазинов. В июне 2022 года мы открываемся в Ташкенте. Будем осваивать новый для нас рынок Узбекистана.

Помимо 200 позиций кондитерских продуктов, среди которых торты, пирожные, десерты, шоколад, в ассортименте Кондитерского дома «Куликовский» есть мороженое собственного производства, линейка молочных продуктов и даже кофейный бленд.

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Также в наших фирменных магазинах можно приобрести несладкие перекусы, например, панини. В планах — расширять эту линейку, по многочисленным просьбам клиентов.

За что бренд любят горожане

«Куликовский» для бишкекчан — бренд, с которым они выросли. Кондитерский дом сопровождает их на протяжении всей жизни: первый День рождения, выпускной, свадьба, рождение детей. Такие праздники сложно представить без торта. А так как мы принципиально производим все десерты только из натуральных ингредиентов, клиенты с радостью передают традицию покупки тортов у нас своим деткам.

«Куликовский» для бишкекчан — бренд, с которым они выросли

Особенность проекта в людях. Именно благодаря команде мы делаем качественный, натуральный и вкусный продукт. Сегодня в компании работает больше 1500 человек в трех странах. Это и кондитеры, и сервис-консультанты, и сотрудники офиса. Всех объединяет любовь к своему делу и «фиолетовость». Это про открытость, искренность, желание развиваться и создавать что-то новое, не видя перед собой преград. За подобную культуру мы благодарны HR-дирекции и основателям.

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Наша продукция с безопасным составом, имеет международную сертификацию. Мы создаем продукт таким, каким бы приготовили его для себя и своих детей. Поддерживать неизменное качество на протяжении долгих лет на крупном производстве — сложно. Но нам это удается благодаря правильно выстроенным рабочим процессам и налаженным каналам связи с клиентами. Контакт-центр каждую минуту получает отзывы, которые помогают становиться лучше и устранять недочеты.

О планах

Наш генеральный директор поставил цель для компании — получить мировую известность. Поэтому планы на будущее большие — выходить за пределы СНГ, переплывать океаны. Может, даже запустим линейку натуральных космических десертов.

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#бизнес #предприниматель #кыргызстан #бишкек #куликовский
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