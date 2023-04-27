Ювелирный бренд Mozi Jewelry. О выходе на рынок Казахстана и новом формате бизнеса

Познакомились с основателем бренда Mozi Jewelry и узнали, где создают стильные и эксклюзивные ювелирные изделия.





Дмитрий Кузнецов, город — Алматы, предприниматель основатель @mozi_j и @mozijkz, @jey.mozi

Как все началось

Мастерская Mozi Jewelry появилась в 2015 году. С этого момента мы изготовили более 10 000 ювелирных изделий.

Я хорошо знаю ювелирное дело, и для меня Mozi Jewelry — это не просто бизнес, а творчество, способ самовыражения.

При создании мастерской я думал о том, чтобы создать нечто особенное. Показать людям ювелирный магазин нового формата, где каждое изделие живет в своей комнате и ждет, когда за ним придут.

В Алматы я впервые побывал в январе 2022 года. Тогда мне сразу приглянулась локация в Esentai City. Теперь здесь находится наша мастерская эксклюзивных ювелирных изделий.

Про бренд

В моем роду особое отношение к ремеслу и к изделиям, созданным ручным трудом. Поэтому я всегда стремился получить прикладную профессию. Но когда я учился на ювелира, не мог даже представить, что из моего умения работать с металлами и драгоценными камнями вырастет целый бренд.

Сегодня Mozi J — это мастерская профессиональных ювелиров и отличный сервис для клиентов, и новое слово в ювелирном деле. А лично для меня — дело жизни.

Mozi Jewerly регулярно принимает участие в коллаборациях с известными артистами и компаниями. В результате креатива и совместной работы рождаются изделия, которыми мы гордимся. Эти украшения созданы, чтобы влюблять: не только благодаря громким именам и брендам, но и потому, что они качественно и круто сделаны.

О клиентах

Мы работаем для разной аудитории. Это может быть молодая пара, у которых скоро будет свадьба, мужчина, который хочет сделать предложение своей девушке или подобрать для себя украшение, взрослые люди, которые ищут необычный драгоценный камень или классическое утонченное изделие с бриллиантами. Мы можем создать любое украшение для всех возрастов и пожеланий.

Нам хочется вдохновлять людей и разбавить устоявшиеся каноны ювелирного бизнеса запоминающимся дизайном и невероятным сервисом.

Мы сотрудничаем с артистами, актерами, спортсменами и стараемся поддерживать всевозможные мероприятия.

Рекомендации

Любите свое дело, вдохновляйтесь своим городом и создавайте невероятные проекты, которые будут удивлять предпринимателей в разных уголках мира!