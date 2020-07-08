Юрист из Британии о том, почему решил инвестировать в бизнес в Казахстане

О Казахстане

О людях

Незадолго до приезда я был в походе в горах Аргентины, для той поездки я купил самую теплую лыжную куртку, которую привез с собой. При выходе из аэропорта я посмотрел погоду, и температура снаружи была минус 40, не считая ветра. Я подумал, что здесь холодно как никогда, но, несмотря на мороз за окном, прием был теплый. Я почувствовал на себе культуру гостеприимства в Казахстане.Эту традицию я привез в Европу.Мы быстро собрались и поехали, там мы рыбачили на озере, ужинали в юрте с семьей, где было сказано много тостов и речей. Боровое — одно из самых красивых мест на планете.Мне понравилось там ходить, потому что это один из немногих горнолыжных курортов, где можно пойти в горы по тропе, среди деревьев. Мы обедали посреди леса. Природа не тронута, как на многих горнолыжных курортах. Было тихо, как и должно быть. Я прошел путь от холодной зимы в Астане до весны в Боровом и прекрасного путешествия в Алматы.Моя цель — посетить космодром. Я знаю все об истории Казахстана, связанной с космосом. Также я посещал школу, где обучали русскому языку. Так что знаком с кириллицей.Мне нравится предпринимательский дух многих казахстанцев, которые хотят стать лучше и сделать жизнь лучше для себя, семьи и следующего поколения, которые видят, что могут изменить что-то.

Это то, что делает Казахстан и Ближний Восток успешным, потому что это редко в наши дни в мире, где вы делаете бизнес. Вы делаете бизнес с друзьями, это ценно.Я разделяю эту преданность семье.Так вы узнаете больше о стране.Но мой русский настолько ужасен, что мне не удалось поговорить с таксистами, я хочу теперь улучшить свой русский, чтобы исправить это.

О работе

Вещи, которые кажутся незначительными, но болезненные для тех, кто пострадал. Каждый гражданин должен иметь право на получение юридической помощи, если у него проблемы. Я очень взволнован этим.Я могу сделать, чтобы это видение было воплощено.МФЦА создает условия, безопасное пространство и законы. Это поможет экономическому росту Казахстана.Например, Швейцария — это страна без доступа к морю. Казахстан тоже. Традиционно такие страны не очень хороши развивались. Но в Швейцарии все хорошо, потому что у них отличный шоколад, часы, горнолыжные базы, сыр, и это хаб для богатства. Это надежно и безопасно. Инвесторы со всего мира могут инвестировать в Швейцарию. МФЦА — это создание возможностей в Казахстане. Если Казахстан станет таким же надежным для инвестиций, он станет Швейцарией Азии.

Сейчас мы видим, что много международных компаний открывается в Казахстане от МФЦА, но я вижу и другое — казахстанские компании используют МФЦА как ворота для международной арены. Важно иметь взгляды на привлечение зарубежных компаний в Казахстан и казахстанских компаний за рубеж — это индикатор того, что финансовый центр работает.У вас есть фантастические юристы, мы будем работать с ними в пользу бизнесов, которые хотят инвестировать в Казахстан и СНГ. Бизнес во всем мире ищет новый рынок, без риска и с высоким ростом. Лучший способ — это быть мостом, чтобы соединить возможности и инвесторов. Я думаю, уже через 10 лет мы увидим значительный рост инвестиций в Казахстан со всего мира. Мы увидим рост МФЦА, потому что это ворота в Центральную Азию, Россию и Китай.. Поэтому я вложил деньги в Казахстан.