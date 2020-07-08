Юрист из Британии о том, почему решил инвестировать в бизнес в Казахстане

О Казахстане
Первый раз я приехал в Казахстан в ноябре. Незадолго до приезда я был в походе в горах Аргентины, для той поездки я купил самую теплую лыжную куртку, которую привез с собой. При выходе из аэропорта я посмотрел погоду, и температура снаружи была минус 40, не считая ветра. Я подумал, что здесь холодно как никогда, но, несмотря на мороз за окном, прием был теплый. Я почувствовал на себе культуру гостеприимства в Казахстане.
Мне понравилось, что по окончании трапезы, по традиции, у каждого есть возможность сказать пару слов. Эту традицию я привез в Европу.
Во время второго визита в Казахстан было гораздо теплее, это было весной.
В один из дней мы решили поехать в Швейцарию Казахстана — Боровое. Мы быстро собрались и поехали, там мы рыбачили на озере, ужинали в юрте с семьей, где было сказано много тостов и речей. Боровое — одно из самых красивых мест на планете.
А прошлой зимой я привез всю семью в Алматы кататься на лыжах. Мне понравилось там ходить, потому что это один из немногих горнолыжных курортов, где можно пойти в горы по тропе, среди деревьев. Мы обедали посреди леса. Природа не тронута, как на многих горнолыжных курортах. Было тихо, как и должно быть. Я прошел путь от холодной зимы в Астане до весны в Боровом и прекрасного путешествия в Алматы.
Я знал о Казахстане до приезда, потому что большой фанат космоса. Моя цель — посетить космодром. Я знаю все об истории Казахстана, связанной с космосом. Также я посещал школу, где обучали русскому языку. Так что знаком с кириллицей.
О людях
Мне нравится предпринимательский дух многих казахстанцев, которые хотят стать лучше и сделать жизнь лучше для себя, семьи и следующего поколения, которые видят, что могут изменить что-то.
Я знаком с культурой и традициями местных, они похожи на культуру Ближнего Востока, это культура гостеприимства, радушия, дружбы, доверия, культура, которой я наслаждаюсь. Это то, что делает Казахстан и Ближний Восток успешным, потому что это редко в наши дни в мире, где вы делаете бизнес. Вы делаете бизнес с друзьями, это ценно.
Семья здесь важна, так же, как и для меня, у меня пятеро детей. Я разделяю эту преданность семье.
У меня есть правило: где бы я ни был, поговорить с таксистами, они расскажут тебе, что действительно происходит, я рекомендую вам это. Так вы узнаете больше о стране.
Но мой русский настолько ужасен, что мне не удалось поговорить с таксистами, я хочу теперь улучшить свой русский, чтобы исправить это.
О работе
Я приехал в Казахстан, чтобы помочь с работой Верховного суда.
Возможность использования технологии, чтобы предоставлять людям юридическую помощь, это то, что мы хотим изучить.
Проблемы, с которыми многие люди сталкиваются: трудоустройство, проблемы с шефом, хозяином квартиры, или у хозяина квартиры проблемы со съемщиком, проблемы с земельными границами в сельском хозяйстве, развод и мелкие преступления. Вещи, которые кажутся незначительными, но болезненные для тех, кто пострадал. Каждый гражданин должен иметь право на получение юридической помощи, если у него проблемы. Я очень взволнован этим.
У руководства страны есть сто четких шагов, есть определенное видение. Я могу сделать, чтобы это видение было воплощено.
Многие хотели бы делать бизнес в Казахстане и странах Центральной Азии, но не знают как, потому что не знакомы с судебной системой, языком, это сложное место в глазах инвесторов для бизнеса. МФЦА создает условия, безопасное пространство и законы. Это поможет экономическому росту Казахстана.
Что мы увидим по итогу? Больше рабочих мест, возможностей, инвестиций, разнообразие экономики. Например, Швейцария — это страна без доступа к морю. Казахстан тоже. Традиционно такие страны не очень хороши развивались. Но в Швейцарии все хорошо, потому что у них отличный шоколад, часы, горнолыжные базы, сыр, и это хаб для богатства. Это надежно и безопасно. Инвесторы со всего мира могут инвестировать в Швейцарию. МФЦА — это создание возможностей в Казахстане. Если Казахстан станет таким же надежным для инвестиций, он станет Швейцарией Азии.
Многие великие школы мира открываются в Дубае, глава образования сказал: «Я горд этим, но буду гордиться больше, когда колледж Дубая откроется в Лондоне». Сейчас мы видим, что много международных компаний открывается в Казахстане от МФЦА, но я вижу и другое — казахстанские компании используют МФЦА как ворота для международной арены. Важно иметь взгляды на привлечение зарубежных компаний в Казахстан и казахстанских компаний за рубеж — это индикатор того, что финансовый центр работает.
Я открыл юридическую компанию в Казахстане. У вас есть фантастические юристы, мы будем работать с ними в пользу бизнесов, которые хотят инвестировать в Казахстан и СНГ. Бизнес во всем мире ищет новый рынок, без риска и с высоким ростом. Лучший способ — это быть мостом, чтобы соединить возможности и инвесторов. Я думаю, уже через 10 лет мы увидим значительный рост инвестиций в Казахстан со всего мира. Мы увидим рост МФЦА, потому что это ворота в Центральную Азию, Россию и Китай.
Через 20 лет Нур-Султан станет экономическим сердцем ЦА, и все будут знать, что это место, где нужно быть, если вы захотите быть вовлечены в рынок с большим ростом. Поэтому я вложил деньги в Казахстан.