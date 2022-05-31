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Юные роботостроители из Атырау примут участие в национальном чемпионате KazRoboSport
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Сегодня в 10:00

Юные роботостроители из Атырау примут участие в национальном чемпионате KazRoboSport

В Атырау прошел областной чемпионат по спортивной робототехнике. На чемпионате участвовало 35 команд, более 60 школьников и студентов со всей области по таким категориям, как робосумо 10х10, биатлон, кегельринг-квадро и робосумо 25х25. В результате призовые места заняли 30 человек в разных возрастных группах.

В ходе Чемпионата участники представили свои разработки устройств, инженерный дизайн которых был направлен на выполнение конкретных поставленных задач.

Наивысшие баллы получили команды, чьи конструкторские решения и программный код позволили выполнить задание за наименьшее время с максимально точным исполнением. Например, в категории «Робосумо» были продемонстрированы роботы, которые из любого положения определяют местонахождение соперника и выталкивают его за пределы ринга.

В «Кегельринг-квадро» роботы автоматически определяли заданный цвет кеглей и выталкивали их, не задевая остальные, а в «Биатлоне» ребята должны были сконструировать и запрограммировать роботов таким образом, чтобы они умели следовать определенной линии, объезжать препятствия, обнаруживать мишени и сбивать их выстрелом.

Победители в категориях «Биатлон» и «Робосумо 10*10» войдут в сборную команду Атырауской области, чтобы осенью в столице выступить на республиканском чемпионате «KazRoboSport-2022» и посоревноваться с лучшими представителями других областей и городов.

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#казахстан #атырау #робототехника #школьники #чемпионат
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