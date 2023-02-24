Юниорский и юношеский чемпионат мира по биатлону пройдет в Казахстане

Впервые в Казахстане пройдет юниорский и юношеский Чемпионат мира по биатлону.
С 4 по 12 марта город Щучинск станет центром спортивных событий. Сильнейшие юные биатлонисты мира поборются за награды в 18 гонках в пяти различных дисциплинах.
Зрителей ждут:
— интересные гонки
— фанатский городок с едой и горячими напитками
— развлекательная программа, комментаторы, и многое другое.
На стадионе есть парковочная зона, рассчитанная на 800 автомобилей.
Категории билетов:
— билет одного дня — посещение мероприятия в любой день на ваш выбор.
— билет «Выходные» — посещение мероприятия во все выходные и праздничные дни — 4, 5, 8, 11 и 12 марта.
— билет All-event — посещение всех гонок во все дни мероприятия.
Приобрести билеты можно по ссылке.