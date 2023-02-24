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Юниорский и юношеский чемпионат мира по биатлону пройдет в Казахстане
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Сегодня в 10:43

Юниорский и юношеский чемпионат мира по биатлону пройдет в Казахстане

Впервые в Казахстане пройдет юниорский и юношеский Чемпионат мира по биатлону.

С 4 по 12 марта город Щучинск станет центром спортивных событий. Сильнейшие юные биатлонисты мира поборются за награды в 18 гонках в пяти различных дисциплинах.

Зрителей ждут:

— интересные гонки

— фанатский городок с едой и горячими напитками

— развлекательная программа, комментаторы, и многое другое.

На стадионе есть парковочная зона, рассчитанная на 800 автомобилей.

Категории билетов:

— билет одного дня — посещение мероприятия в любой день на ваш выбор.

— билет «Выходные» — посещение мероприятия во все выходные и праздничные дни — 4, 5, 8, 11 и 12 марта.

— билет All-event — посещение всех гонок во все дни мероприятия.

Приобрести билеты можно по ссылке.

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#казахстан #спорт #чемпионатмира #щучинск #биатлон
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