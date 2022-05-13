Юлия Путинцева победила двукратную чемпионку турниров Большого шлема

Казахстанка Юлия Путинцева, пробившаяся в основную сетку турнира в Риме через квалификацию, вышла в третий круг, обыграв экс-первую ракетку мира Гарбинье Мугурусу из Испании со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 6:1.

По ходу матча во втором сете теннисистка отыгралась со счета 3:5 и 4:5

Продолжительность противостояния составила 2 часа и 17 минут. Юлия, которая занимает 40 позицию в мировом рейтинге, ни разу не подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов. В свою очередь, 10 ракетка мира три раза выполнила эйс и реализовала три брейка.

Счет в личных встречах оппоненток стал ничейным — 2:2.

Путевку в четвертьфинал престижного соревнования Путинцева оспорит с Онс Жабер из Туниса.

Источник: ktf.kz