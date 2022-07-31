YouTube запустил инструмент для превращения длинных видео в Shorts

Видеохостинг YouTube добавил новый инструмент, с помощью которого за несколько минут пользователь может превратить уже опубликованное видео в Shorts.

Для публикации Shorts пользователю нужно выбрать отрывок из видео продолжительностью до 60 секунд, используя знакомые инструменты редактирования. В YouTube считают, что короткие видео увеличат аудиторию блогеров и привлекут внимание к их контенту, поскольку Shorts будет содержать ссылку на оригинал.

YouTube уже превращал вертикальные видео в Shorts, даже если контент был изначально загружен как стандартный ролик. Теперь площадка решила привлечь к этому креаторов, чтобы увеличить библиотеку коротких видео. Новый инструмент доступен в приложении YouTube для устройств iOS и Android.

Источник: incrussia.ru