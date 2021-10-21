Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
youtube-protestiruet-funkciyu-pryamyh-pokupok-iz-video
YouTube протестирует функцию прямых покупок из видео
68
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:56

YouTube протестирует функцию прямых покупок из видео

Видеохостинг YouTube в пилотном варианте запустит функцию покупки товаров из видео. Акция YouTube Holiday Stream and Shop начнется 15 ноября и продлится неделю.

YouTube проведет для пользователей шоппинг-мероприятие YouTube Holiday Stream and Shop, чтобы протестировать функцию покупок из видео в прямом эфире.

Исследование Google в сотрудничестве с Publicis и TalkShoppe показало, что 89% зрителей доверяют рекомендациям YouTube. Это связано с авторитетом создателя контента или бренда, рекламирующего продукт, и позволяет зрителям быстро и уверенно принимать решения о покупке.

Видеохостинг представит товары от таких брендов, как Walmart, Samsung и Verizon. Пользователи смогут в прямом эфире задать вопросы о продуктах блогерам и партнерам Google.

Источник: incrussia.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#покупкионлайн #youtube #google #прямойэфир #новаяфункция
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Открыта регистрация на финал Ukraine Innovation Awards
720
Платные школьные автобусы экспериментально запустят в Астане
1815
Apple представила новый софт на WWDC 2021
745