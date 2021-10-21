YouTube протестирует функцию прямых покупок из видео

Видеохостинг YouTube в пилотном варианте запустит функцию покупки товаров из видео. Акция YouTube Holiday Stream and Shop начнется 15 ноября и продлится неделю.

YouTube проведет для пользователей шоппинг-мероприятие YouTube Holiday Stream and Shop, чтобы протестировать функцию покупок из видео в прямом эфире.

Исследование Google в сотрудничестве с Publicis и TalkShoppe показало, что 89% зрителей доверяют рекомендациям YouTube. Это связано с авторитетом создателя контента или бренда, рекламирующего продукт, и позволяет зрителям быстро и уверенно принимать решения о покупке.

Видеохостинг представит товары от таких брендов, как Walmart, Samsung и Verizon. Пользователи смогут в прямом эфире задать вопросы о продуктах блогерам и партнерам Google.

Источник: incrussia.ru