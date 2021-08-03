YouTube начал тестировать подписку Premium Lite

Компания тестирует Premium Lite в Бельгии, Дании, Финляндии, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии и Швеции.

Подписка стоит €6,99 в месяц и включает просмотр видео на YouTube без рекламы в веб-версии, приложениях и приложениях для Smart TV, а также YouTube Kids. Бонусов для YouTube Music нет.

YouTube пока экспериментирует с подпиской Lite. Сервис примет решение о масштабировании на основе отзывов пользователей.

Подписка Premium включает отключение рекламы, просмотр видео в фоновом и офлайн-режиме, а также отключение рекламы в YouTube Music. В России она стоит 199 рублей в месяц, в Европе — около €11,99 в месяц.

С 1 июня YouTube начал добавлять рекламу во все видео, опубликованные на платформе.

Источник: vc.ru