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youtube-nachal-testirovat-funkciyu-prosmotra-kommentariev-na-opredelennyh-momentah-video
YouTube начал тестировать функцию просмотра комментариев на определенных моментах видео
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Сегодня в 09:12

YouTube начал тестировать функцию просмотра комментариев на определенных моментах видео

YouTube приступил к тестированию новой функции, которая позволит пользователям быстро просматривать комментарии, привязанные к определенному моменту видео.

Сейчас YouTube тестирует функцию на мобильных устройствах. Компания уже позволяет пользователям ссылаться на любую часть видео, просто введя отметку времени в комментарии. Однако новый эксперимент вводит для YouTube функцию, аналогичную функции SoundCloud, отмечает Android Police. Речь идет о возможности для пользователей видеть комментарии, привязанные к определенным моментам песни, в виде отметок на полосе прокрутки.

Функция также отсылает к работе воспроизводимого раздела чата в YouTube Live, если посмотреть видео после завершения трансляции. Эта функция может помочь пользователям найти самые захватывающие моменты из видео на основе отзывов уже просмотревших. Однако поскольку синхронизированные комментарии сейчас представлены как эксперимент, YouTube ввел эту возможность только для некоторых видео и предоставил доступ небольшому количеству людей. Поступит ли эта функция в широкое использование, зависит от отзывов тестировщиков.

Пользователи могут узнать, попали ли они в число тестирующих экспериментальную функцию. Для этого нужно открыть раздел комментариев к видео на Android или iOS, выбрать «Сортировка» в правой части раздела и проверить, есть ли опция «Временная бета-версия» вместе с «Самые популярные комментарии» и «Сначала новейшие».

Источник: rb.ru

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#youtube #социальныесети #обновление
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