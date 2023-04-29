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YouTube Music запустила подкасты с возможностью фонового прослушивания
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Главный

Сегодня в 09:57

YouTube Music запустила подкасты с возможностью фонового прослушивания

Платформа YouTube Music предоставила пользователям возможность бесплатно слушать подкасты в фоновом режиме. В настоящий момент нововведение доступно только американской аудитории сервиса.

Обновление позволяет пользователям, просматривающим подкасты в основном приложении, продолжать слушать их в YouTube Music, а само приложение теперь будет иметь специальную вкладку подкастов. Вскоре предложит авторам контента возможность напрямую загружать свои аудиоподкасты как на YouTube, так и на YouTube Music.

Источник: 3dnews.ru

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