YouTube Music запустила подкасты с возможностью фонового прослушивания

Платформа YouTube Music предоставила пользователям возможность бесплатно слушать подкасты в фоновом режиме. В настоящий момент нововведение доступно только американской аудитории сервиса.

Обновление позволяет пользователям, просматривающим подкасты в основном приложении, продолжать слушать их в YouTube Music, а само приложение теперь будет иметь специальную вкладку подкастов. Вскоре предложит авторам контента возможность напрямую загружать свои аудиоподкасты как на YouTube, так и на YouTube Music.

Источник: 3dnews.ru