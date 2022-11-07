YouTube добавит функцию совместных прямых эфиров

Компания запустит опцию Go Live Together, позволяющую блогерам подключать гостей во время онлайн-трансляций. Сначала она будет доступна только при использовании мобильного приложения, но впоследствии разработчики перенесут ее и на компьютерную версию.

Чтобы запланировать или сразу начать эфир с кем-то, владельцам YouTube-аккаунтов необходимо следовать инструкции. Для начала нужно будет ввести обычные сведения о предстоящей трансляции — название и описание, настроить монетизацию, миниатюры и параметры камеры. Затем блогерам предложат пригласить гостя. Система сгенерирует специальную ссылку для входа, которая предназначена для другого человека с зарегистрированным каналом. Перейдя по ней, пользователь попадет в комнату ожидания и будет пребывать там до одобрения организатора.

Совместные трансляции помогут инфлюенсерам обмениваться аудиторией.

Источник: srsly.ru