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YouTube добавит функцию совместных прямых эфиров
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Сегодня в 10:11

YouTube добавит функцию совместных прямых эфиров

Компания запустит опцию Go Live Together, позволяющую блогерам подключать гостей во время онлайн-трансляций. Сначала она будет доступна только при использовании мобильного приложения, но впоследствии разработчики перенесут ее и на компьютерную версию.

Чтобы запланировать или сразу начать эфир с кем-то, владельцам YouTube-аккаунтов необходимо следовать инструкции. Для начала нужно будет ввести обычные сведения о предстоящей трансляции — название и описание, настроить монетизацию, миниатюры и параметры камеры. Затем блогерам предложат пригласить гостя. Система сгенерирует специальную ссылку для входа, которая предназначена для другого человека с зарегистрированным каналом. Перейдя по ней, пользователь попадет в комнату ожидания и будет пребывать там до одобрения организатора.

Совместные трансляции помогут инфлюенсерам обмениваться аудиторией.

Источник: srsly.ru

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