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YouTube добавил функцию выделения интересных фрагментов в роликах
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Вчера в 11:55

YouTube добавил функцию выделения интересных фрагментов в роликах

YouTube добавил в сервис функцию выделения интересных фрагментов роликов, которая покажет зрителям, какая часть видео больше всего понравилась другим пользователям.

До этого функция была доступна в тестовом режиме для подписчиков YouTube Premium, теперь она работает для всех пользователей — в веб-плеере и мобильных приложениях.

С помощью специального графика, который отображается над дорожкой воспроизведения, пользователи смогут увидеть самые популярные части ролика.

Чем выше «волна», тем чаще эта часть видео воспроизводилась. График можно использовать для быстрого поиска самых интересных моментов ролика.

Источник: sostav.ru

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