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Язык программирования SQL обошел Python, Java и стал самым востребованным в этом году
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Сегодня в 14:25

Язык программирования SQL обошел Python, Java и стал самым востребованным в этом году

Исследование провела аналитическая компания Burning Glass.

Java, Python, JavaScript заняли в списке самых востребованных языков программирования второе, третье и четвертое места соответственно. Самым «нужным» языком стал SQL.

Эксперты пояснили, что востребованность SQL связана с тем, что его знание необходимо при работе в большинстве крупных компаний. Он используется для управления и запросов к реляционным базам данных, что делает его основной важнейших операций с данными.

Медианная зарплата IT-специалиста в США, работающего на SQL, составляет $92 тысячи в год. 89% вакансий, в которых указано требование в виде знания SQL, доступны для бакалавров, поэтому с этим языком программирования будет легче войти в профессию, отмечают аналитики.

Также аналитики назвали самые востребованные навыки, которыми должен обладать технический специалист. Это управление проектами, разработка программного обеспечения и программная инженерия.

Источник: rb.ru

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#программирование #it #аналитика #2021год #sql
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