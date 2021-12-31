Язык программирования SQL обошел Python, Java и стал самым востребованным в этом году

Исследование провела аналитическая компания Burning Glass.

Java, Python, JavaScript заняли в списке самых востребованных языков программирования второе, третье и четвертое места соответственно. Самым «нужным» языком стал SQL.

Эксперты пояснили, что востребованность SQL связана с тем, что его знание необходимо при работе в большинстве крупных компаний. Он используется для управления и запросов к реляционным базам данных, что делает его основной важнейших операций с данными.

Медианная зарплата IT-специалиста в США, работающего на SQL, составляет $92 тысячи в год. 89% вакансий, в которых указано требование в виде знания SQL, доступны для бакалавров, поэтому с этим языком программирования будет легче войти в профессию, отмечают аналитики.

Также аналитики назвали самые востребованные навыки, которыми должен обладать технический специалист. Это управление проектами, разработка программного обеспечения и программная инженерия.

Источник: rb.ru