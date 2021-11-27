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Японская компания выпустила вертикальный монитор для листания ленты в соцсетях
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Сегодня в 11:41

Японская компания выпустила вертикальный монитор для листания ленты в соцсетях

Японская компания выпустила вертикальный монитор. На нем есть специальные режимы для интернет-серфинга, листания ленты новостей в соцсетях и пользования браузерными играми.

Новинку представил японский производитель техники для дома Elsonic. Вертикальный монитор EK-MD088 имеет высоту 248 миллиметров и весит 198 граммов.

Монитор установлен на складной подставке, что позволяет регулировать уровень наклона экрана с частотой 60 Гц. Питается монитор через порт USB-C, а видеосигнал передается через кабель miniHDMI. Соотношение сторон монитора составляет 7:32 — это дает возможность использовать его в горизонтальном положении.

На мониторе есть кнопки для переключения на специальные режимы: интернет-серфинга, листания ленты новостей в соцсетях и пользования браузерными играми.

Монитор поступит в продажу в феврале 2022 года и будет стоить $130.

Источник: rb.ru

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#технологии #япония #социальныесети #лента #монитор
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