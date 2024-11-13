Yandex Qazaqstan представляет музыкальные рекомендации на казахском языке

В Яндекс Музыке появился новый уровень персонализации, теперь пользователи могут настроить «Мою волну», чтобы она проигрывала треки на казахском языке.





Яндекс Музыка представила обновление умной системы рекомендаций «Моя волна» — с сегодняшнего дня можно выбирать разные языки при прослушивании артистов. Пользователи сервиса теперь могут сфокусировать рекомендации на треках не только на русском, но и на казахском языке. При этом треки смешанного типа, где казахский язык присутствует вместе с другим, также попадут в рекомендации. Благодаря обновлению — артисты, исполняющие музыку на казахском языке, смогут находить больше новых слушателей, заинтересованных в их творчестве.

Владимир Горбунов, генеральный директор Яндекс Плюса и развлекательных сервисов Яндекса в Центральной Азии и Кавказе



Мы видим большой интерес пользователей к казахской музыке, и для нас важно, чтобы казахстанские артисты с помощью наших технологий находили и увеличивали свою аудиторию. Это значимый шаг в поддержке локальной музыкальной сцены.

С помощью настроек подписчики Яндекс Музыки могут настроить «Мою волну» так, чтобы она лучше отражала их текущие музыкальные предпочтения. Ранее пользователям уже были доступны настройки по настроению — Бодрое, Веселое, Спокойное, Грустное; и по характеру — Любимое, Незнакомое, Популярное. А теперь также появились настройки по языку — Казахский. Для тех, кто хочет сосредоточиться или расслабиться, доступна специальная настройка «Без слов».

«Моя волна» — это ключевой рекомендательный продукт Яндекс Музыки, который открывает подписчикам новые треки, артистов и музыкальные жанры на основе их предпочтений и идеально подбирает музыку в моменте. Она непрерывно подстраивается под предпочтения слушателей и адаптируется под их изменение. В противовес плейлистам, в которых количество треков ограничено, «Моя волна» бесконечна и отзывчива, она мгновенно учитывает действия пользователя. Дизайн «Моей волны» также персонален и меняется вместе с музыкальными предпочтениями слушателей — анимация двигается в такт композиции и меняет цвет в зависимости от ее настроения.





«Моя волна» анализирует сотни факторов, включая пропуск или дослушивание треков, лайки, дизлайки и даже переходы по интерфейсу приложения. Активность слушателей напрямую влияет на дальнейшие рекомендации, что позволяет алгоритмам сервиса подбирать самые релевантные треки в любой момент времени.

В конце 2023 года команда стриминга интегрировала в «Мою волну» глубокие нейронные модели. С их помощью система рекомендаций может понимать, как развиваются музыкальные интересы пользователей.

Анализируя историю прослушиваний, последовательность музыкальных треков и другие факторы, «Моя волна» способна уловить направление развития музыкального вкуса человека и предсказать его увлечения.

Пользователи Яндекс Музыки могут испытать обновление уже сейчас. Для этого достаточно перейти в настройки «Моей волны» по языку, выбрать «Казахский» и познакомиться с казахоязычными исполнителями, чьи произведения стали еще доступнее для широкой аудитории.

Справка:

Яндекс Музыка — стриминговая платформа, которая дает доступ к каталогу из 80 миллионов музыкальных треков и больше 440 тысяч подкастов. Сервис популяризирует казахстанских артистов не только в Казахстане, но и в других странах. На сегодняшний день в плейлисте Яндекс Музыки размещено около 500 отечественных музыкантов. На платформе представлены все ведущие и актуальные казахстанские исполнители: Молданазар, Димаш, Jah Khalib, Nazima, Скриптонит и другие.

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