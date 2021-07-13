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Yandex.Cloud запустил сервис для создания фирменных голосов компаний
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Сегодня в 13:09

Yandex.Cloud запустил сервис для создания фирменных голосов компаний

Платформа Yandex.Cloud запустила сервис для создания фирменных голосов Yandex SpeechKit Brand Voice. Теперь компании смогут создать собственный голос для сложных диалоговых сценариев с клиентами, а также для автоматизации работы колл-центров, проведения опросов, телемаркетинга и контроля.

Yandex SpeechKit Brand Voice разработан на базе речевых ML-моделей, которые обучаются с использованием записей голоса реального человека. В итоге с помощью искусственного интеллекта создается практически полная цифровая копия голоса.

Версия Brand Voice Full — это полная цифровая копия голоса реального человека без ограничений. С помощью Brand Voice Full можно создать полноценного голосового ассистента, который сможет отвечать на любые вопросы клиентов компании. Она обучается на базе 50 часов записей реального человека, а после способна воспроизводить его голосом любой текст.

Время внедрения голоса составляет примерно 6 месяцев, а стоимость разработки модели определяется индивидуально, в зависимости от сложности задач клиента.

Источник: rb.ru

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