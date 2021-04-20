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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Yandex.Cloud выходит на рынок Казахстана
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Сегодня в 18:50

Yandex.Cloud выходит на рынок Казахстана

Yandex.Cloud — облачная платформа «Яндекса» для бизнеса — выходит на рынок Казахстана.

Казахстан стал первой после запуска платформы Yandex.Cloud в России страной, в которой стратегия развития ориентирована на запросы местных компаний. План развития Yandex.Cloud в Казахстане включает создание
специальных условий оказания услуг, выделение отдельных команд для работы с клиентами и партнерами, а также локализацию сервисов.

В Казахстане Yandex.Cloud открывает представительство. Это делает документооборот проще для клиентов и экономит время. Расчет цен на сервисы Yandex.Cloud и оплата будет осуществляться в местной валюте. Это позволит казахстанским компаниям не зависеть от изменения курса других валют и планировать потребление по фиксированным в течение года ценам. Для работы с казахстанскими клиентами, партнерами и компаниями-разработчиками сформированы выделенные команды специалистов Yandex.Cloud.

Алексей Башкеев, руководитель платформы Yandex.Cloud

В Казахстане много молодых и активных компаний-разработчиков, и мы будем рады стать для них надежным партнером по созданию новых прорывных решений. Крупному бизнесу можем помочь ускорить изменения, сделать продукты цифровыми, успеть перейти на новые процессы работы с данными.

Первым для рынка Казахстана будет локализован наиболее популярный в России сервис на базе машинного обучения Yandex SpeechKit, с помощью которого компании могут автоматизировать колл-центры и создавать голосовых помощников. Несколько казахстанских компаний-разработчиков уже принимают участие в закрытом тестировании распознавания речи на казахском языке. Среди первых клиентов платформы в Казахстане инвестиционно-строительный холдинг BI Group, оператор сотовой связи Kcell, HR-tech платформа Clockster и сервис для автоматизации работы отдела кадров HR Messenger.

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