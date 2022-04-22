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Yandex Cloud научила искусственный интеллект расставлять знаки препинания
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Сегодня в 09:51

Yandex Cloud научила искусственный интеллект расставлять знаки препинания

Сервис для синтеза и распознавания речи на базе машинного обучения от Yandex Cloud обновился. Теперь Yandex SpeechKit при переводе голоса в текст автоматически расставляет необходимые знаки препинания.

Это улучшит опыт пользователей в сценариях, где с речевыми технологиями напрямую взаимодействует человек. Например, общение с голосовым помощником, автоматическое транскрибирование или формирование субтитров. Распознанный нейросетью текст максимально приближен к литературному и проще воспринимается читателем.

Казахстанским компаниям доступен сервис Yandex SpeechKit, который можно использовать для автоматического транскрибирования, разработки голосовых помощников.

Новая функция Yandex SpeechKit называется «Пунктуатор» и работает как при распознавании в реальном времени для сценариев с голосовыми помощниками, так и при распознавании предзаписанных аудиофайлов.

«Пунктуатор» разработан с помощью двух последовательно работающих моделей машинного обучения. Первая — переводит голос в текст, вторая — расставляет знаки препинания в соответствии с нормами русского языка.

Источник: bluescreen.kz

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#технологии #yandex #искуственныйинтеллект #нейросеть #пунктуация
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