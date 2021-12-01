«Яндекс» запустил закадровый перевод еще для трех языков

Видео с русской озвучкой стало доступно пользователям «Яндекса» еще на трех языках — французском, испанском и немецком. С автоматическим переводом можно смотреть любое видео на YouTube, Vimeo и других популярных платформах.

Теперь на русском языке доступны видеотур по космической станции от французского астронавта, экскурсия по Берлину на немецком языке или, например, испанский фильм про потерянные цивилизации. Перевод видео можно включить и на компьютере, и на смартфоне — например, по дороге с работы. Если пользователь не знает, с чего начать, «Яндекс» предложит ему подборку зарубежных видео.

Перевод доступен в «Яндекс.Браузере» для Windows, macOS, Linux, iOS и Android и в приложении «Яндекс» для Android и iOS. На смартфоне запустить видеоролики с закадровым переводом может голосовой помощник по команде: «Алиса, включи перевод видео».

Для перевода новых языков используется та же технология, что и для английского. Сначала «Яндекс» распознает речь и превращает ее в текст, переводит его, а затем синтезирует голос и совмещает его с видеорядом.

Источник: rb.ru



