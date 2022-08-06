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«Яндекс» запустил синхронный перевод прямых трансляций в «Браузере» — работает для презентаций Apple и запусков SpaceX
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Сегодня в 10:38

«Яндекс» запустил синхронный перевод прямых трансляций в «Браузере» — работает для презентаций Apple и запусков SpaceX

Компания добавила технологию автоматического закадрового перевода прямых трансляций на YouTube в свой браузер, рассказали в «Яндексе». Пока она работает в режиме открытого бета-тестирования для нескольких каналов из списка, в том числе Apple, Google, TechCrunch, SpaceX, TED и других.

Технология позволяет переводить стримы с пяти языков — английского, немецкого, испанского, итальянского и французского. В ближайшее время компания планирует начать тестировать азиатские пары языков, но когда они будут доступны всем пользователям, неизвестно.

При прямой трансляции одна нейросеть распознает аудио и превращает его в текст, другая — определяет пол спикера по биометрии. Третья нейросеть расставляет знаки препинания и выделяет из текста смысловые фрагменты — части, которые содержат законченную мысль. Их забирает еще одна нейросеть, отвечающая за перевод, который сразу синтезируется на русском языке.

Источник: tjournal.ru

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#технологии #яндекс #переводчик #искусственныйинтеллект #браузер
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